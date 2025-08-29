IIT Bombay दे रहा है INTERNSHIP का सुनहरा मौका, मिलेगा Stipend भी, यहां जानिए अप्लाई करने का तरीका

IIT Research Internship Award 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे (IIT Bombay) देश के टॉप रिसर्च और इनोवेशन सेंटर्स में गिना जाता है. अगर आप भी आईआईटी बॉम्बे से अपनी पढ़ाई के दौरान रिसर्च का एक्सपीरिएंस लेना चाहते हैं, तो आपके लिए गोल्डन चांस है. 'IIT Research Internship Award 2025' के तहत स्टूडेंट्स को तीन हफ्तों की रिसर्च इंटर्नशिप करने का अवसर दिया जा रहा है. आइए जानते हैं यह इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है और इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं.

IIT बॉम्बे इंटर्नशिप में कब तक कर सकते हैं अप्लाई

आवेदन की लास्ट डेट- 08 सितंबर 2025

इंटर्नशिप पीरियड- जनवरी से जून 2026

प्रोग्राम टाइप- फुल-टाइम प्रोग्राम

कौन कर सकता है अप्लाई

पोस्टग्रेजुएट(PG) के 2nd ईयर के स्टूडेंट्स.

अंडरग्रेजुएशन यानी यूजी (Undergraduate) के तीसरे या चौथे साल में पढ़ाई कर रहे छात्र.

अपने इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टॉप 20 रैंक में शामिल होना अनिवार्य है.

फुल टाइम इंटर्नशिप में शामिल होने वाले ही कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे.

IIT Bombay Internship में अप्लाई कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप

1. सबसे पहले IIT बॉम्बे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2. होमपेज पर जाकर 'New Applicants register here' लिंक पर क्लिक करें.

3. अपनी पर्सनल डिटेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन करें.

4. रजिस्ट्रेशन के बाद दिए गए यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें.

5. अब ऑनलाइन फॉर्म को ध्यान से भरें.

6. जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करें.

7. सबमिट करने से पहले फॉर्म को अच्छी तरह रीव्यू जरूर करें.

सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा

आईआईटी बॉम्बे रिसर्च इंटर्नशिप (IIT Bombay Research Internship) में छात्रों का सेलेक्शन तीन स्टेप्स में किया जाएगा. सबसे पहले स्टेप में एप्लीकेशन स्क्रीनिंग (Application Screening) यानी फॉर्म की जांच की जाएगी. इसके बाद रिटेन टेस्ट या टास्क होगा. सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 8 से 16 अक्टूबर 2025 के बीच इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

कब आएगा रिजल्ट

आईआईटी बॉम्बे रिसर्च इंटर्नशिप के लिए तीनों स्टेप्स पूरे होने के बाद रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, जो 07 नवंबर 2025 को डिक्लेयर किया जाएगा. इसके बाद जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे, उन्हें हर महीने 15,000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा.

IIT Bombay Internship करने के फायदे

1. देश के बेहतरीन प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स के साथ काम करने का मौका.

2. फ्यूचर करियर और हायर स्टडीज के लिए बड़ा एडवांटेज.

3. स्कॉलरशिप और रिसर्च पब्लिकेशन में एक्सपोजर.

4. इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड भी मिलेगा.