बिहार में अब दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा, PET की तारीखों का इंतजार

बिहार में पिछले दिनों टीआरई-4 समेत कई मुद्दों को लेकर छात्र और अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे और खूब प्रदर्शन किया. अब एक बार फिर कुछ अभ्यर्थियों ने पटना में प्रदर्शन किया है. बिहार पुलिस में 1,799 सब-इंस्पेक्टरों (SI) की भर्ती के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों ने पटना के गर्दनीबाग में प्रदर्शन किया और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) की तारीखों की तुरंत घोषणा करने की मांग की. इस दौरान उम्मीदवार विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर प्लेकार्ड लेकर जमा हुए और बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) और राज्य सरकार से बिना किसी और देरी के पीईटी का शेड्यूल घोषित करने की मांग की.

अगले चरण का इंतजार

विरोध कर रहे उम्मीदवारों ने कहा कि उन्होंने प्रीलिमिनरी और मेन दोनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास कर ली हैं और अब वो भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण, यानी पीईटी का इंतजार कर रहे हैं. कई दिनों के बाद भी पीईटी की तारीखों का ऐलान नहीं किया जा रहा है. अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पीईटी की तारीख घोषित करने में बार-बार हो रही देरी ने उनकी कड़ी तैयारी और मेहनत के बावजूद उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है.

उम्मीदवारों ने कुछ छात्र नेताओं और कोचिंग सेंटर चलाने वालों पर भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया. प्रदर्शनकारियों के अनुसार, परीक्षा रद्द होने से उम्मीदवारों को अपनी तैयारी फिर से शुरू करनी पड़ेगी और इससे कोचिंग सेंटरों और तैयारी के कोर्स चलाने वालों को फायदा हो सकता है.

जल्द फैसला लेने की अपील

उम्मीदवारों ने कहा कि अगर गड़बड़ियों की कोई जांच चल रही है, तो उसे जारी रहने दिया जाए, लेकिन इससे लाखों उम्मीदवारों का भविष्य बेवजह खतरे में नहीं पड़ना चाहिए. उन्होंने बिहार सरकार और बीपीएसएससी से अपील की कि वे उम्मीदवारों की सालों की तैयारी और भर्ती प्रक्रिया में अब तक हुई चीजों को ध्यान में रखते हुए जल्द फैसला लें.

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पीईटी का शेड्यूल घोषित नहीं किया गया, तो वे अपना आंदोलन तेज कर देंगे. उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वे भूख हड़ताल भी शुरू कर सकते हैं. उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के बारे में राज्य सरकार और बीपीएसएससी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं.

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