बिहार में BPSC TRE-4 परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री ने दी नई जानकारी, जानिए कब होगी परीक्षा

BPSC TRE-4 भर्ती परीक्षा के लिए जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. 27 सितंबर तक STET की आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी. इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

नई दिल्ली:

BPSC TRE-4: बिहार सरकार ने पिछले महीने लाखों शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी. इसके बाद अब उम्मीदवारों को बिहार TRE-4 भर्ती परीक्षा का इंतजार है. इस बार की बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को सीटीईटी भर्ती परीक्षा देनी होगी. इस परीक्षा में पास होने के बाद ही बीपीएससी TRE-4 exam 2025 में शामिल हो सकेंगे. बिहार टीईटी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी किया है. इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी TRE-4 परीक्षा को लेकर लेटेस्ट जानकारी दी है. 

शिक्षा विभाग के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीचर भर्ती परीक्षा (टीआरई-4) और एसटीईटी 2025 से जुड़ी अहम घोषणाए की गई है. शिक्षा मंत्री ने कहा है कि  टीआरई-4 की वेकेंसी अगले 5 दिनों के अंदर BPSC को भेजी जाएगी. शिक्षा मंत्री ने कहा है कि BPSC भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. एसटीईटी परीक्षा के लिए 27 सितंबर तक आवेदन चलेगी. 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एग्जाम चलेगा. 16 नंवबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा.

बिहार में इतने टीचरों का हुआ ट्रांसफर

शिक्षा मंत्री ने बताया कि 13 सितंबर तक कुल 41,689 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है. इनमें से  24,600 शिक्षकों का ट्रांसफर उनके द्वारा चुने गए तीन जिलों में हो गया है. जिनका ट्रांसफर नहीं हो पाया है वे 23 सितंबर से 28 सितंबर तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर तीन नए जिलों का ऑप्शन चुन सकते हैं. 

