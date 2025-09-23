Delhi Police Bharti: दिल्ली पुलिस में 7565 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी

Delhi Police Constable: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगर आप दिल्ली पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है. एप्लीकेशन की प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर 2025 रात 11:00 बजे तक चलेगी. स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है. जो उम्मीदवार इस सरकारी नौकरी के लिए योग्य और इच्छुक हैं वे अप्लाई कर सकते हैं. कंप्यूटर-बेस्ड एग्जाम (CBE) दिसंबर या 2025 जनवरी 2026 में आयोजित होने की संभावना है. इस वैकेंसी के जरिए कुल

Delhi Police Constable के लिए योग्यता

उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 (सीनियर सेकेंडरी) पास होना चाहिए.

दिल्ली पुलिस कर्मियों के बच्चों और कुछ विशेष स्टाफ (जैसे बैंड्समैन/ड्राइवर) के लिए इसे कक्षा 11 तक मांगी गई है.

पुरुष उम्मीदवारों के पास मोटरसाइकिल/कार) ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. लर्नर का लाइसेंस नहीं चलेगा.

आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए. जन्म की तारीख 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 के बीच होनी चाहिए.

SSC की परीक्षा सीबीटी मोड में होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में एग्जाम लिया जाएगा.

Delhi Police Constable Salary

इन पदों पर सलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को पे लेवल 3, ग्रुप ‘C' के तहत 21,700 - 69,100 रुपए के वेतनमान मिलेगी.

रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए SSC की नई साइट ssc.gov.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना होगा.

पुराने ssc.nic.in के OTR मान्य नहीं हैं.

OTR के बाद वेबसाइट या ‘my SSC' मोबाइल ऐप से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.

एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है, जबकि महिलाओं, एससी, एसटी और पूर्व सैनिकों के लिए शुल्क में छूट है.

