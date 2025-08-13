Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में नर्स के 5006 पदों पर बड़ी भर्ती, 40 साल वाले भी कर सकते हैं अप्लाई

Bihar ANM Bharti 2025: बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS) की ओर से ANM सहायक नर्स दाई (Auxiliary Nurse Midwife) पदों के लिए वैकेंसी निकली है. जो भी इस पद के लिए योग्यता रखती हैं, वे महिलाएं आवेदन कर सकती है, एप्लीकेशन की प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हुई है, आवेदन 14 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से शुरू होगी. आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है. इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगी.

Bihar ANM Bharti 2025 भर्ती के लिए योग्यता

इस वैकेंसी के जरिए ब 5006 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. Bihar ANM पदों पर आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त एएनएम प्रशिक्षण संस्थान से सहायक नर्स मिडवाइफरी (ANM) ट्रेनिंग कोर्स में डिप्लोमा होना चाहिए. इसके साथ ही बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ लें.

Bihar ANM Bharti 2025 Notification

Bihar ANM Bharti Age limit

बिहार एएनएम की भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल तय की गई है. अधिकतम 40 साल है. उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी. हर एक वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा अलग-अगल हो सकती है.

अनारक्षित वर्ग /EWS (महिला)- 40 वर्ष

पिछड़ा वर्ग /अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)- 40 वर्ष

अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (महिला)- 42 वर्ष

डिटेल्स वैकेंसी

एएनएम (HSC)- 4197 पद

एएनएम (RBSK)- 510 पद

एएनएम (NUHM) - 299 पद



