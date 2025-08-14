10 वीं पास महिलाओं के लिए गोल्डेन चांस, 3181 हेल्थ वर्कर्स पदों पर आवेदन हुआ शुरू

JSSC ANM Recruitment 2025 : अगर आप महिला हैं और 10वीं पास हैं, तो आपके पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3181 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. जिसकी आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है. योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

क्या होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

इस पद के लिए उम्मीदवार को मैट्रिक या 10वीं पास कम से कम 45 फीसदी अंक के साथ होना चाहिए. साथ ही 18 महीने की ANM ट्रेनिंग पास की हो. साथ ही उम्मीदवार झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए.

क्या होगी आयु सीमा

इस पद के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40.

इस पद के लिए आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी.

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान दी जाएगी.

क्या होगा आवेदन शुल्क

इस पद के लिए आवेदन शुल्क 50 रूपये (एससी/एसटी)

अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा

चयन प्रक्रिया क्यो होगी