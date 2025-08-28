Bihar ANM Bharti 2025: बिहार के इन 5006 पदों पर बंद हो जाएगी आवेदन प्रक्रिया, जल्द करें सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई

Bihar ANM Bharti 2025 Apply Online: बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने एएनएम (सहायक नर्स दाई (Auxiliary Nurse Midwife) पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी.जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चालू है, जिन्होंने अबतक आवेदन नहीं किया है वे अप्लाई कर लें. क्योंकि आज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी. आवेदन करने की लास्ट डेट 28 अगस्त 2025 है. उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी नौकरी करने का मौका हाथ से जाने न दें. 14 अगस्त से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

Bihar ANM Bharti 2025: शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त ANM ट्रेनिंग संस्थान से सहायक नर्स मिडवाइफरी (ANM) ट्रेनिंग कोर्स में डिप्लोमा (2 वर्ष फुल टाईम) होना चाहिए. इसके साथ ही बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है. आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 21 साल वर्ग के उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं, अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग है. आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी.

Bihar ANM Bharti 2025 Notification

अनारक्षित वर्ग /EWS (महिला)- 40 वर्ष अधिकतम

पिछड़ा वर्ग /अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)- 40 वर्ष अधिकतम

अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (महिला)- 42 वर्ष अधिकतम

वैकेंसी डिटेल्स

एएनएम (HSC)- 4197 पद

एएनएम (RBSK)- 510 पद

एएनएम (NUHM) - 299 पद

कुल पद- 5006 पद



ये भी पढ़ें-BPSC 71th Admit Card: इस दिन जारी हो सकता है बीपीएससी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड