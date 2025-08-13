विज्ञापन

UP Police SI Bharti 2025: यूपी पुलिस एसआई भर्ती के 4543 पदों पर आवेदन शुरू, ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी

UP पुलिस के एसआई सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 4543 पदों के लिए जल्दी अप्लाई करें.

Read Time: 2 mins
Share
UP Police SI Bharti 2025: यूपी पुलिस एसआई भर्ती के 4543 पदों पर आवेदन शुरू, ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी
नई दिल्ली:

UP Police SI Bharti 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब-इंस्पेक्टर, प्लाटून कमाण्डर और महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इससे पहले भर्ती बोर्ड ने शॉर्ट नोटिस जारी किया था, इसके बाद अब डिटेल्स नोटिस जारी हो चुका है. जिन उम्मीदवारों को यूपी पुलिस की भर्ती के लिए अप्लाई करना है वे आवेदन कर सकते हैं.  इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी apply.upprpb.in पर  आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 11 सितम्बर है. इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ओटीआर करना होगा. 

इस भर्ती के जरिए 4543 पदों पर भरा जाएगा. इस ओटीआर की प्रक्रिया करने के बाद उम्मीदवारों को किसी भी भर्ती के लिए आपको अपना पसर्नल डाटा बार-बार नहीं भरना होगा. इस भर्ती के लिए अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं. इस वैकेंसी के जरिए टोटल  4543 पदों को भरा जाएगा, जिसमें से 4242 सब इंस्पेक्टर, 135 पीएसी प्लाटून कमाण्डर, विशेष सुरक्षा बल के 60 प्लाटून कमाण्डर महिला पीएसी वाहिनयों में 106 महिला प्लाटून कमाण्डर पदों पर नियुक्त किए जाएंगे. 

UP Police SI Bharti 2025 Notification 

UP Police SI Bharti 2025 Educational Qulification 

यूपी पुलिस SI भर्ती में किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट युवा आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. 

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा कम से कम 21 साल और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित है. सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को एक बार तीन साल की छूट दी जाएगी. ये उन उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है, 5 लाख युवाओं को राहत मिलेगी.  ये छूट चयन वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 4543 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए दी जाएगी.

ये भी पढ़ें-Sarkari Naukri: राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन शुरू, इस बार बदले नियम, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Police, Up Police 2024, UP Police SI Bharti, UP Police Bharti News, UP Police News In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com