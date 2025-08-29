विज्ञापन

Google Apprenticeship Program 2026 के लिए कैसे करें अप्लाई, जानिए यहां फुल प्रोसेस

Google Career 2026 : गूगल ने नए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए हैं. डेटा एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंट्रेस्ट रखने वाले कैंडिडेट्स 14 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. जानिए इसकी पूरी प्रोसेस...

Read Time: 3 mins
Share
Google Apprenticeship Program 2026 के लिए कैसे करें अप्लाई, जानिए यहां फुल प्रोसेस
Google Apprenticeship Program 2026 : गूगल के अनुसार, ये सभी अप्रेंटिसशिप हाइब्रिड फॉर्मेट में होंगी.

Apprenticeship in Google 2026 : क्या आप भी आपका पहला प्रोफेशनल स्टेप गूगल जैसे ग्लोबल टेक जायंट के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो गूगल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम (Google Apprenticeship Program 2026) आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है. यह प्रोग्राम न सिर्फ आपकी स्किल्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाने में मदद करेगा, बल्कि गूगल के ऑफिस में काम करने का एक्सपीरिएंस भी देगा. यह प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए है, जो डेटा एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबल है और इसमें क्या-क्या सीखने को मिलेगा...

NEET PG Result 2025 : 50 % ऑल इंडिया कोटा मेरिट लिस्ट जारी, यहां चेक करें

गूगल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए कैसे करें अप्लाई

गूगल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स के लिए 14 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए गूगल की ऑफिशियल करियर वेबसाइट,  गूगल करियर पोर्टल या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.google.com/about/careers/applications/ पर जाना होगा. इसके बाद पूरी प्रक्रिया फॉलो करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

कौन कर सकता है अप्लाई?

  • बैचलर डिग्री पूरी होना जरूरी है.
  • इंग्लिश बोलने और समझने में सक्षम होना चाहिए.
  • डेटा एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए मैक्सिमम 1 साल का एक्सपीरिएंस.
  • प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग रोल्स के लिए कम से कम 1 साल का एक्सपीरिएंस.
  • पहले किसी गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट न किया हो.
  • कैंडिडेट्स को अपने आधार नंबर और मोबाइल से लिंक करना अनिवार्य है.

गूगल के किस ऑफिस में काम करना होगा

गूगल के अनुसार, ये सभी अप्रेंटिसशिप हाइब्रिड फॉर्मेट में होंगी. इसका मतलब है कि हफ्ते के कुछ दिन आपको गूगल के ऑफिस (हैदराबाद, गुरुग्राम, मुंबई या बेंगलुरु) में काम करना होगा और बाकी दिन वर्क फ्रॉम होम. सेलेक्शन प्रोसेस 18-24 हफ्तों तक चल सकती है. प्रोग्राम पूरा करने वाले कैंडिडेट्स को गूगल का ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलेगा और आखिरी तीन महीनों में फुल-टाइम जॉब के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

क्या काम करना होगा

1. डेटा एनालिटिक्स अप्रेंटिसशिप (24 महीने)

SQL और स्प्रेडशीट जैसे टूल्स सीखना.
पैटर्न पहचानना और इनसाइट तैयार करना.
गूगल टीम्स के साथ रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करना.

2. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रेंटिसशिप (24 महीने)

प्रोजेक्ट की योजना बनाना, टीम मैनेजमेंट और रिस्क हैंडलिंग सीखना.
गूगल प्रोजेक्ट्स पर डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग.

3. डिजिटल बिजनेस मार्केटिंग (24 महीने)

गूगल ऐड्स पर कैंपेन डिजाइन और क्लाइंट अकाउंट मैनेजमेंट.
डिजिटल टूल्स, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स सीखना.

4. सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन डेवलपमेंट (12 महीने)

जावा, पायथन, C++ जैसी भाषाओं में कोडिंग और टेस्टिंग.
रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए टीमवर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Google Apprenticeship Program 2026, Google Careers India, Apply For Google Apprenticeship
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com