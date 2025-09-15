विज्ञापन

UP LT Grade teacher Bharti 2025: तगड़ा होने वाला है कंपटीशन, एक पद के लिए 166 उम्मीदवार देगें परीक्षा

यूपी एलटी भर्ती सात साल बाद आई है इस बार आवेदन की भरमार कर हो चुकी है. यानी हर पद पर औसतन 166 उम्मीदवारों ने दावेदारी की है.

Read Time: 2 mins
UP LT Grade teacher Bharti 2025: तगड़ा होने वाला है कंपटीशन, एक पद के लिए 166 उम्मीदवार देगें परीक्षा
नई दिल्ली:

UP LT Grade teacher Bharti: राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एलटी ग्रेड (सहायक टीचर) पदों के लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं. टोटल 7466 पदों पर भर्तियां होने वाली है, लेकिन इस भर्ती के लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं. अबतक 1236238 एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं, यानी 7466 पदों के लिए 12 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं. ऐसे में देखा जाए तो कंप्टिशन काफी होने वाला है.  यानी हर पद पर औसतन 166 उम्मीदवारों ने दावेदारी की है. सात साल बाद आई भर्ती ने आवेदन की भरमार कर दी है. यही वजह भी है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं. 2018 की तुलना में पदों की संख्या 3302 कम हुई है. लेकिन आवेदकों की संख्या में 4 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ है. 

7 साल बाद आई भर्ती 

इससे पहले साल 2018 में एलटी ग्रेड के 10768 पदों के लिए 763317 उम्मीदवारों के आवेदन आए थे. इस भर्ती को लेकर बेरोजगारों में शुरू से ही एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. 28 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी. उस दिन से ही हजारों की संख्या में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी. यूपी लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया था. 

आयोग की किसी भी भर्ती में सर्वाधिक आवेदन का रिकॉर्ड

एलटी ग्रेड भर्ती में आवेदन में संख्या यूपी लोक सेवा आयोग की किसी भी अन्य भर्ती में आवेदकों को संख्या की रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इससे पहले समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा संख्यान देखी गई थी. यहां तक की आयोग की सबसे प्रतिष्टित पीसीएस परीक्षा के लिए भी लगभग 6.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था.  

