2026 में सरकारी नौकरी लगी तो क्या मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा? ये रहा जवाब

8th Pay Commission Benefits: 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिलने के बाद सरकारी कर्मचारियों को अपडेट का इंतजार है. वहीं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या उनकी नौकरी लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो उनके मन भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या साल 2026 में नौकरी लगने के बाद 8वें वेतन आयोग का फायदा होगा? जो अगले साल से सरकारी नौकरी करेंगे उन्हें इसका फायदा जरूर होगा. अगर आपकी सरकारी नौकरी 1 जनवरी 2026 को या उसके बाद लगती है, तो आपको 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का फायदा मिलने की पूरी संभावना है.

8वें वेतन आयोग का फायदा क्यों मिलेगा?

सरकारी नौकरी में वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा मिलने का कारण उनकी पूर्वव्यापी तिथि (Retrospective Effect) होती है. 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. यह पिछले वेतन आयोगों की 10 साल की चक्र अवधि के अनुसार है (7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था). भले ही 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार को 2027 या 2028 तक मिले और इसे लागू करने में समय लगे, लेकिन नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से प्रभावी (effective) माना जाएगा.

अगर आपकी नौकरी 1 जनवरी 2026 के बाद लगती है, तो आप उस दिन से सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे. जब सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देकर लागू करेगी, तो आपको भी 1 जनवरी 2026 से लेकर वास्तविक भुगतान की तारीख तक का पूरा बकाया (Arrears) दिया जाएगा.क्योंकि आपकी नियुक्ति लागू होने की प्रभावी तिथि के बाद हुई है.

8वें वेतन आयोग से क्या फायदा होने की उम्मीद है?

मूल वेतन (Basic Pay) में, फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ने से न्यूनतम मूल वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है (कुछ अनुमानों के अनुसार ₹18,000 से बढ़कर ₹41,000 तक हो सकती है.

