भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे.प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा के तहत, 2026 अर्थशॉट प्राइज पुरस्कार समारोह के लिए सोमवार को मुंबई पहुंचे थे.कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा कि भारत आर्थिक आपदा के मुहाने पर है. बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती हैं. युवाओं को भविष्य नहीं दिख रहा. जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुई एक मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर लतीफ भट का साथी उमर निसार डार मारा गया है.रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टोक्यो में जापान के साथ सुरक्षा साझेदारी पर चर्चा करेंगे.पुणे के टिंबर मार्केट में आग लगने से 50 से अधिक दुकानें चपेट में आ गई हैं.इजरायल में नेतन्याहू को झटका लगा है.आइजनकोट गुट ने अपना स्पीकर चुन लिया है.

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