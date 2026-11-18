भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे.प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा के तहत, 2026 अर्थशॉट प्राइज पुरस्कार समारोह के लिए सोमवार को मुंबई पहुंचे थे.कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा कि भारत आर्थिक आपदा के मुहाने पर है. बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती हैं. युवाओं को भविष्य नहीं दिख रहा. जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुई एक मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर लतीफ भट का साथी उमर निसार डार मारा गया है.रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टोक्यो में जापान के साथ सुरक्षा साझेदारी पर चर्चा करेंगे.पुणे के टिंबर मार्केट में आग लगने से 50 से अधिक दुकानें चपेट में आ गई हैं.इजरायल में नेतन्याहू को झटका लगा है.आइजनकोट गुट ने अपना स्पीकर चुन लिया है.
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चेन्नई में 10 हजार लोग सड़क पर उतरे
चेन्नई में 10 हजार लोगों सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट किया. उनकी मांग है कि 22 मुस्लिम कैदियों की रिहाई हो और 3.5% आरक्षण बहाल किया जाए. इनमें कोयंबटूर ब्लास्ट के 14 दोषी भी हैं, जो 28 साल से जेल में हैं.
राहुल गांधी ने अर्थव्यस्था पर सच बोला-कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी
राहुल गांधी के अर्थव्यस्था वाले बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्होंने जो कहा उस पर हम गर्व महूसस करते हैं. वे दुनिया के एक प्रख्यात विश्वविद्यालय भाषण नहीं दे रहे थे. उनसे आकड़ों पर सवाल पूछा गया, तो क्या वे झूठ बोल देते? नेता प्रतिपक्ष के रूप में वे देश के प्रति जवाबदेह हैं. उन्होंने वही बोला जो सच्चाई थी.
#WATCH प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, "मैं राहुल गांधी के बयान का समर्थन करता हूं। उन्होंने जो कहा उस पर हम गर्व महूसस करते हैं। वे कहां बोल रहे थे? कोलंबिया विश्वविद्यालय में, दुनिया की एक प्रख्यात विश्वविद्यालय में। वे भाषण नहीं दे रहे थे, उनसे आकड़ों पर सवाल पूछा गया। तो क्या वे झूठ बोल देते? नेता प्रतिपक्ष के रूप में वे देश के प्रति जवाबदेह हैं। उन्होंने वही बोला जो सच्चाई थी।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 18, 2026
आजम खान की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. ED ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है कि आजम की जमानत पर रोक लगाई जाए. ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा.
हाई कोर्ट का अधिकार है शो कॉज नोटिस देना-MC सांसद सौगत रॉय
अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा कारण बताओ नोटिस मिलने पर TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा कि कुछ नहीं कहना है. हाई कोर्ट का अधिकार है शो कॉज नोटिस देना. अभिषेक बनर्जी कानून के मुताबिक उसका जवाब देंगे.
#WATCH कोलकाता (पश्चिम बंगाल): अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा कारण बताओ नोटिस मिलने पर TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा, "कुछ नहीं कहना है हाई कोर्ट का अधिकार है शो कॉज नोटिस देना। अभिषेक बनर्जी कानून के मुताबिक उसका जवाब देंगे। लेकिन बात ये है कि अभिषेक बनर्जी पर 6 महीने में 7 बार हमला हुआ। अभिषेक बनर्जी अपनी सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट के पास गए थे लेकिन उनको कोई इंसाफ नहीं मिला। उनकी सिक्योरिटी डाउनग्रेड किया गया इसलिए उनके मन में शिकायत था। अब कानून के अनुसार जो करना है वो हाई कोर्ट करे।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 18, 2026
पराली को लेकर अरविंद केजरीवाल का निशाना
पराली को लेकर अरविंद केजरीवाल ने शिवराज सिंह चौहान के बयान का जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि केंद्रीय मंत्री खुद मान रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने में काफी कमी की है. दुर्भाग्य है कि इनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर गंदी राजनीति के तहत रात दिन पंजाब के किसानों को गाली देते रहते हैं.
केंद्रीय मंत्री ख़ुद मान रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने में काफ़ी कमी की है। दुर्भाग्य है कि इनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर गंदी राजनीति के तहत रात दिन पंजाब के किसानों को गाली देते रहते हैं।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 18, 2026
लतीफ भट के एनकाउंटर पर CRPF डीजी का पोस्ट
जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ की चौकी पर हमला करने वाले लश्कर कमांडर लतीफ भट को सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जिस पर सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेद्र प्रताप सिंह ने बड़ा रोचक पोस्ट कर लिखा है- साथियों बधाई. कुछ खाने सर्दियों के मौसम में भी परोसने के लिए अच्छे होते हैं.
Congratulations guys. Some dishes are best served cold, even in cold weather.— GP Singh (@gpsinghips) November 18, 2026
जम्मू-कश्मीर: लश्कर कमांडर लतीफ भट मुठभेड़ में ढेर
जम्मू-कश्मीर में CRPF हमले के 8 दिन बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. मुठभेड़ में लश्कर कमांडर लतीफ भट मारा गया है. एक दिन पहले उसका साथी उमर निसार डार भी ढेर हुआ था.
इस देश में आर्थिक संकट है-सांसद संजय राउत
राहुल गांधी की कोलंबिया विश्वविद्यालय की टिप्पणी पर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि इस देश में आर्थिक संकट है और इस संकट के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है.
#WATCH दिल्ली: राहुल गांधी की कोलंबिया विश्वविद्यालय की टिप्पणी पर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, "इस देश में आर्थिक संकट है और इस संकट के लिए जिम्मेदार पीएम मोदी की नीति है। जिस तरह से अपने उद्योगपतियों के लिए देश बेचा जा रहा है....महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो आप सरकार क्यों चला रहे हैं? हमारे छात्र, शिक्षक, महिलाएं सड़क पर हैं तो ये बात सही है कि अब हमारे पास आर्थिक स्थिति नहीं है इसके लिए जिम्मेदार पीएम मोदी है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 18, 2026
PM संग बैठक के लिए भारत मंडपम पहुंचे मंत्री
केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए भारत मंडपम पहुंचे.
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए भारत मंडपम पहुंचे। https://t.co/2cvWYQzHdL— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 18, 2026
मध्य प्रदेश: गांधी सागर टेंट सिटी पहुंचे CM मोहन यादव
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चंबल आरती में शामिल होने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ नाव से गांधी सागर टेंट सिटी पहुंचे.
#WATCH नीमच: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चंबल आरती में शामिल होने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ नाव से गांधी सागर टेंट सिटी पहुंचे। https://t.co/WcY0cJRHHB— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 18, 2026