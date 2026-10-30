Live: तूफान अर्नब हुआ खतरनाक, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में आज दिनभर बारिश, कांग्रेस का मॉक महाभियोग

Cyclone Arnab: चक्रवाती तूफान 'अर्नब' आंध्र प्रदेश और ओडिशा से आगे बढ़ते हुए उत्तर भारत में जमकर बारिश करा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश समेत 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. तूफान अर्नब की वजह से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में बीती रात से ही बारिश जारी है, जिसकी वजह से यहां तापमान में गिरावट आने से ठंड का असर बढ़ गया है. मौसम विभाग ने आज आंधी-तूफान को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

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Congress Impeachment Live Updates: कांग्रेस आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अनोखा राजनीतिक प्रदर्शन करने वाली है. कांग्रेस आज संसद का मॉक सत्र आयोजित करेगी. जिसमें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा. दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह आयोजन होगा. जिसमें कांग्रेस के साथ-साथ इंडिया गठबंधन के कई दलों के सांसद भी शामिल होंगे. लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार इस मॉक संसद सत्र अध्यक्षता करने वाली है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रक्रिया में अहम होंगे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई सांसद इस आयोजन में शामिल होंगे.