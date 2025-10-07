इस सुपरस्टार कपल का पहले टूटा था रिश्ता, फिर हुआ तलाक, अब तीसरी बार बढ़ीं करीबियां, आप भी कहेंगे- ये रिश्ता क्या कहलाता है...

एक सुपरस्टार जोड़ी है. इनको कब एक दूसरे से इश्क हो जाता है और कब इनका एक दूसरे से मोहभंग हो जाता है, इस बात का पता ही नहीं चलता है. ये दो बार शादी कर चुके हैं और दोनों ही बार इनका तलाक हो चुका है. लेकिन अब ये तीसरी बार फिर एक साथ नजर आने लगे हैं. उनके इस रिश्ते का दास्तान पढ़कर आप भी यही कहेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है. हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड की मशहूर जोड़ी जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक की.

6 अक्टूबर को जेनिफर लोपेज की नई फिल्म 'किस ऑफ द स्पाइडर विमैन' की प्रीमियर नाइट में बेन एफ्लेक और जेनिफर लोपेज एक साथ रेड कारपेट पर नजर आए. जनवरी 2025 में उनका तलाक हुआ था और उसके बाद ये पहली बार एक साथ नजर आए हैं. अब वो फिल्म के प्रीमियर पर एक साथ नजर आए तो फिर से सोशल मीडिया पर कयासों को हवा मिलने लग गई है कि वे फिर से एक साथ आ सकते हैं. दोनों की केमेस्ट्री को देखकर भी फिर से अफवाहों को हवा मिलने लगी है.

हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक, प्रीमियर के दौरान बेन एफ्लेक ने जेनिफर की तारीफों के पुल बांधे. उन्होंने कहा, 'यह फिल्म एक सम्मान है. जेनिफर, तुम कमाल हो., इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर मुझे गर्व है.' वहीं, जेनिफर ने कहा कि यह प्रोजेक्ट संभव नहीं हो पाता यदि बेन इस फिल्म में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर न होते.

बेन एफ्लेक और जेनिफर लोपेज की प्रेम कहानी लंबी रही है—पहले 2000 के दशक में दोनों की दोस्ती और संबंध बने, फिर वे अलग हो गए. बाद में वे 2022 में विवाह के बंधन में बंधे. लेकिन कुछ समय बाद, अप्रैल 2024 को जेनिफर ने तलाक की अर्जी दी, और जनवरी 2025 में तलाक की प्रक्रिया पूरी हुई.