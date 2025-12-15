विज्ञापन

64 साल के एक्टर का ऐलान 'फिल्मों में लड़कियों को नहीं करेंगे किस', 17 साल छोटी बीवी से सलाह के बाद लिया फैसला

64 साल के इस एक्टर ने फिल्मों में हीरोइनों के साथ किसिंग सीन नहीं करने का ऐलान किया है. दिलचस्प यह है कि इसका फैसला उन्होंने अपनी 47 साल की बीवी के साथ बातचीत के बाद लिया है.

64 साल के इस एक्टर ने किया 'नो किसिंग पॉलिसी' का ऐलान
  • 64 साल के एक्टर ने फिल्मों में रोमांटिक सीन, खासकर किसिंग सीन बंद करने का फैसला किया है
  • यह निर्णय उन्होंने अपनी पत्नी से बातचीत के बाद लिया है
  • एक्टर ने कहा कि वे अब युवा अभिनेताओं के लिए जगह बनाना चाहते हैं
हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जॉर्ज क्लूनी ने ऐलान किया है कि वे अब फिल्मों में रोमांटिक सीन, खासकर किसी लड़की को किस करने वाले सीन नहीं करेंगे. 64 साल के क्लूनी ने बताया कि यह फैसला उन्होंने अपनी पत्नी अमल क्लूनी से उम्र को लेकर बातचीत के बाद लिया है. डेली मेल को दिए इंटरव्यू में क्लूनी ने कहा, 'मैं पॉल न्यूमैन वाली राह पर चलने की कोशिश कर रहा हूं – 'ओके, अब मैं किसी लड़की को किस नहीं करूंगा. जब मैं 60 साल का हुआ तो अपनी पत्नी से बात की. मैंने कहा, 'देखो, मैं अब भी 25 साल के लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेल सकता हूं. मैं फिट हूं. लेकिन 25 साल बाद मैं 85 का हो जाऊंगा कितने भी ग्रेनोला बार खा लो, लेकिन यही सच है.'

हॉलीवुड एक्टर जॉर्ज क्लूनी हॉलीवुड के सबसे पॉपुलर रोमांटिक लीड्स में से एक रहे हैं. उनकी फिल्मोग्राफी में 'वन फाइन डे' (मिशेल फाइफर के साथ), 'आउट ऑफ साइट' (जेनिफर लोपेज के साथ), 'अप इन द एयर' (वेरा फार्मिगा के साथ) और 'टिकट टू पैराडाइज' (जूलिया रॉबर्ट्स के साथ) जैसी रोमांटिक फिल्में शामिल हैं.

'ओशंस इलेवन' स्टार ने पहले भी इस फैसले के संकेत दिए थे. मार्च में 60 मिनट्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वे रोमांटिक फिल्मों से पूरी तरह दूर हो रहे हैं ताकि नए लीडिंग मेन के लिए जगह बन सके. 'मैं 63 साल का हूं. मैं 25 साल के लीडिंग मैन से कंपटीशन नहीं करना चाहता. ये मेरा काम नहीं है. मैं अब रोमांटिक फिल्में नहीं कर रहा.'

2022 में न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में हॉलीवुड एक्टर जॉर्ज क्लूनी ने अपने शुरुआती करियर की एक मजेदार याद शेयर की थी. उन्होंने बताया कि एक डायरेक्टर ने उनके किसिंग तकनीक की जमकर आलोचन की थी. उन्होंने बताया था, 'मुझे याद है, करियर के शुरुआत में एक किसिंग सीन करना था. डायरेक्टर बोला, 'ऐसे नहीं.' मैंने कहा, 'ड्यूड, ये तो मेरा रियल लाइफ मूव है.'

जॉर्ज क्लूनी ने 2014 में खुद से 17 साल छोटी अमाल क्लूनी से शादी की थी. अमाल और जॉर्ज के दो जुड़वां बच्चे हैं.
 

George Clooney, Amal Clooney, George Clooney No Kissing Policy, Hollywood News
