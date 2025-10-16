2025 की सबसे शानदार एक्शन फिल्म, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर झेलेगी 880 करोड़ का नुकसान

ऑस्कर विनर अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो और निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन की लेटेस्ट फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह जूझ रही है. इस साल की बेस्ट एक्शन फिल्म बताया जा रहा है लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई, जैसी इससे उम्मीद जताई जा रही थी. अब इसे लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये मेकर्स को बड़ा घाटा देने वाली है. वैरायटी की रिपोर्ट के अनुसार, वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो को इस फिल्म से थिएट्रिकल रन में लगभग 10 करोड़ डॉलर यानी 880 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है.

जबरदस्त मिले रिव्यू

26 सितंबर 2025 को रिलीज हुई यह एक्शन थ्रिलर फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराही गई और इसे इस साल की सबसे प्रशंसित फिल्मों में से एक माना जा रहा है. हालांकि, दर्शकों की खराब प्रतिक्रिया ने इस फिल्म को आर्थिक रूप से एक बड़ी नाकामी बना दिया. वर्तमान में फिल्म ने विश्वभर में केवल 14 करोड़ डॉलर की कमाई की है, जबकि ब्रेक-ईवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसे लगभग 30 करोड़ डॉलर की जरूरत है.

कितना है बजट?

वॉर्नर ब्रदर्स ने इस फिल्म के निर्माण पर 13 करोड़ डॉलर से अधिक खर्च किए, जबकि प्रमोशन और मार्केटिंग पर अतिरिक्त 7 करोड़ डॉलर लगाए गए. इस तरह स्टूडियो का कुल निवेश 20 करोड़ डॉलर से अधिक हो गया. समस्या यह है कि टिकट बिक्री से होने वाली कमाई थिएटर ऑपरेटरों और स्टूडियो के बीच 50-50 के अनुपात में बंटती है, जिससे स्टूडियो को वास्तविक राजस्व और भी कम मिलता है.

आर रेटेड फिल्म और टॉप स्टारकास्ट

फिल्म में डिकैप्रियो के अलावा ऑस्कर विजेता शॉन पेन और बेनिसियो डेल टोरो, रेजिना हॉल, टेयाना टेलर और चेस इनफिनिटी ने भी अभिनय किया है. यह फिल्म थॉमस पिंचन के 1990 के उपन्यास 'वाइनलैंड' से प्रेरित है और लगभग तीन घंटे लंबी है.

क्या कहते हैं फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट

फिल्म एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की आर रेटेड, मूल कहानी वाली फिल्में 2025 में दर्शकों को थिएटर में आकर्षित करने में विफल हो रही हैं. फैनडैंगो के विश्लेषक शॉन रॉबिन्स ने समझाया कि दर्शकों ने स्ट्रीमिंग डेब्यू का इंतजार करने की आदत डाल ली है, खासकर महामारी के बाद सिनेमा-एक्सक्लूसिव अवधि कम होने के कारण. इसके बावजूद, फिल्म ऑस्कर रेस में एक मजबूत दावेदार बनी हुई है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसे 10 से 12 ऑस्कर नामांकन मिल सकते हैं .

क्या कहते हैं मेकर्स

हालांकि वॉर्नर ब्रदर्स ने बड़े नुकसान की रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा है कि 'वन बैटल आफ्टर अनदर' एक मजबूत वर्ष में योगदान देती है, जिसमें कंपनी ने 'सिनर्स' और 'ए माइनक्राफ्ट मूवी' जैसी हिट फिल्मों की बदौलत 3 बिलियन डॉलर से अधिक की वैश्विक बॉक्स ऑफिस कमाई की है.