YRF की पहली स्पाई यूनिवर्स फिल्म, जिसमें नहीं इस्तेमाल हुआ था कोई VFX, 75 करोड़ में कमाए थे 183 करोड़

सलमान-कैटरीना की फिल्म एक था टाइगर को वॉशिंगटन DC के इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम में हॉलीवुड फिल्मों के बीच खास जगह मिली है. निर्देशक कबीर खान ने इसे भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल बताया.

सलमान खान की टाइगर 3 थी हिट
विदेश में घूमते वक्त अगर कहीं भारत की झलक दिख जाए, तो दिल गर्व से भर जाता है. इसी गर्व को हाल ही में महसूस किया मशहूर निर्देशक कबीर खान ने. जब उन्हें ये पता चला कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी स्थित मशहूर इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम में सलमान खान और कैटरीना कैफ की ब्लॉकबस्टर फिल्म एक था टाइगर को खास जगह मिली है. यहां जासूसी फिल्मों और सीरीज को डेडिकेटेड एक सेक्शन है. जहां आप पूरी दुनिया के चुनिंदा  आइकॉनिक टाइटल्स भी देख सकते हैं. इनमें कैसिनो रॉयल, मिशन इंपॉसिबल और मि. एंड मिसेज स्मिथ जैसी हॉलीवुड फिल्मों के साथ अकेली हिंदी फिल्म एक था टाइगर भी शान से मौजूद है.

कबीर खान ने जताई खुशी

इस इंटरनेशनल ऑनर पर फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने कहा, “मुझे इसके बारे में किसी ने मैसेज करके बताया. उन्होंने कहा कि वहां एक था टाइगर का पोस्टर लगा है और ये अकेली हिंदी फिल्म है. ये सुनकर मुझे भी बेहद खुशी हुई. सलमान और कैटरीना का चेहरा वहां देखना गर्व से भरपूर एक पल था.”

कबीर खान ने आगे कहा कि एक था टाइगर समय के साथ और भी खास होती गई. ये यशराज फिल्म्स के स्पाईवर्स यूनिवर्स की पहली फिल्म थी और इसी वजह से इसकी अहमियत बढ़ गई. उन्होंने बताया, “आज भी मुझे इस फिल्म को लेकर मैसेज आते हैं. उस समय हमने एक्शन सीक्वेंस में ज्यादा वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि रॉ और रियल एक्शन दिखाया था, जो दर्शकों को ज्यादा कनेक्ट करता है.”

म्यूजियम की खासियत

वॉशिंगटन DC का इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम 2002 में शुरू हुआ था और 2019 में इसे बड़ी और मॉडर्न बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया. यहां दुनिया की बड़ी बड़ी जासूसी कहानी और घटनाओं से जुड़ी आर्टिफैक्ट्स और कहानियों का कलेक्शन मौजूद है. नॉर्थ कोरिया के सीक्रेट्स से लेकर बर्लिन की कोल्ड वॉर लाइफ और मशहूर जासूसों की कहानियां यहां देखने को मिलती हैं. इसी म्यूजियम के ‘स्पाई इन फिल्म्स' सेक्शन में एक था टाइगर को जगह मिली है. 

बता दें, एक था टाइगर 75 करोड़ के बजट में बनी थी, जिसने 3 हफ्ते में भारत में 183 करोड़ की कमाई हासिल की थी. सलमान खान और कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आए थे. 

