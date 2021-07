Jennifer Lopez ने शेयर की लेटेस्ट फोटो, ग्लैमरस अंदाज के दीवाने हुए फैन्स...देखें Photos

जेनिफर लोपेज (JLO) ने अपनी ये फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है. जेनिफर लोपेज (JLO) को इस फोटो में देखा जा सकता है कि, वो बोट में बैठी हुई हैं और समंदर का मजा ले रही हैं. इस फोटो में जेनिफर ने येलो कलर की बिकिनी पहनी हुई है. फोटो में उनका अंदाज और स्टाइल शानदार लग रहा है. न्यूड मेकअप के साथ जेनिफर का लुक काफी जबरदस्त है.

जेनिफर लोपेज (JLO) की स फोटो पर कुछ ही देर में 4 मिलियन लाइक और 32 हजार कमेंट आ चुके हैं. फैन्स भी उनके इस फोटो पर जमकर कमेंट कर उनकी तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'The fact that her body is all natural. She works hard for her figure and it shows'.