Avatar: Fire And Ash India Box Office: जेम्स कैमरन की फिल्म ने दूसरे मंगलवार कमाए 5 करोड़, 12 दिनों में कुल इतनी हुई कमाई

अवतार: फायर एंड ऐश दूसरे मंगलवार को भी स्थिर रही. इस साइंस-फिक्शन फिल्म ने कलेक्शन में और 5 करोड़ रुपये जोड़े, जिससे 12 दिनों का कुल कलेक्शन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ रुपये के ग्रॉस मार्क के करीब पहुंच गया है.

जेम्स कैमरन की फिल्म ने दूसरे मंगलवार को 5 करोड़ रुपये कमाए
अवतार: फायर एंड ऐश दूसरे मंगलवार को भी स्थिर रही. इस साइंस-फिक्शन फिल्म ने कलेक्शन में और 5 करोड़ रुपये जोड़े, जिससे 12 दिनों का कुल कलेक्शन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ रुपये के ग्रॉस मार्क के करीब पहुंच गया है. इन आंकड़ों में 3D चार्ज शामिल नहीं हैं, क्योंकि भारत में रिपोर्टिंग का यही नियम है.

हॉलीवुड की इस बड़ी फिल्म ने अपने ओपनिंग वीक में 129.75 करोड़ रुपये कमाए. दूसरे हफ्ते का कुल कलेक्शन आज 44.75 करोड़ रुपये हो गया है. इसके 53 से 55 करोड़ रुपये ग्रॉस तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि फिल्म भारत में अपने 14 दिनों के थिएट्रिकल रन को 185 करोड़ रुपये के मार्क पर खत्म करने की राह पर है. फिल्म के तीसरे वीकेंड में 200 करोड़ रुपये और पूरे रन में 250 करोड़ रुपये के मार्क तक पहुंचने की उम्मीद है. हालांकि यह किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए एक अच्छा क्लोजिंग आंकड़ा होगा, लेकिन अवतार ब्रांड और जेम्स कैमरन जैसी बड़ी क्रिएटिव ताकत को देखते हुए यह काफी निराशाजनक है.

फिल्म ने तमिलनाडु में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जो पिछले कुछ सालों में क्रिसमस पर हॉलीवुड रिलीज़ के लिए लगातार ऐसा ही रहा है, चाहे वह पिछले साल मुफासा हो या 2021 में स्पाइडर-मैन: नो वे होम या 2022 में द वे ऑफ वॉटर. केरल में अवतार 2 की तुलना में सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है, यह लगभग 70 प्रतिशत कम पर खत्म होने वाला है. हालांकि कुछ लोग इसके खराब प्रदर्शन का कारण धुरंधर से मिल रही टक्कर को बता सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदी सर्किट में अवतार 2 की तुलना में साउथ की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए ऐसा नहीं है.

भारत में अवतार: फायर एंड ऐश का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस प्रकार है:

पहला हफ्ता 129.75 करोड़ रुपये

दूसरा शुक्रवार 9.75 करोड़ रुपये

दूसरा शनिवार 12.00 करोड़ रुपये

दूसरा रविवार 13.00 करोड़ रुपये

दूसरा सोमवार 5.00 करोड़ रुपये

दूसरा मंगलवार 5.00 करोड़ रुपये (अनुमानित)

कुल 174.50 करोड़ रुपये

ये आंकड़े अंदाज़न हो सकते हैं और हम डेटा की सच्चाई के बारे में कोई दावा नहीं करते. हालांकि, फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर रही हैं, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए ये आंकड़े काफी हैं.

