19 दिसंबर को आ रही 2100 करोड़ के बजट वाली अद्भुत फिल्म, इस सीरीज में हैं 5 मूवी, 2031 में आएगा लास्ट पार्ट

जेम्स कैमरन की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी अवतार की दुनिया एक बार फिर पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है. तीसरी कड़ी ‘अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. यह फिल्म ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (2022) की सीक्वल है. कैमरन की फिल्म का बजट लगभग 250 मिलियन डॉलर (करीब 2100 करोड़ रुपये) अनुमानित है. फिल्म को न्यूजीलैंड में 2017 से 2020 तक शूट किया गया और इसका वीएफएक्स वेटा डिजिटल में हुआ है. ये हॉलीवुड की सबसे महंगी सीरीज में शुमार है.

‘अवतार: फायर एंड ऐश' की स्टोरी

‘अवतार: फायर एंड ऐश' की कहानी ‘द वे ऑफ वॉटर' के एक साल बाद शुरू होती है. जैक सुली (सैम वर्थिंगटन) और नेतिरी (जो सल्डाना) का परिवार मेटकायिना कबीले के साथ बस गया है, लेकिन बेटे नेटेयम की मौत का गम अभी ताजा है. दुख से जूझते सुली परिवार को पांडोरा पर नई चुनौतियां मिलती हैं. जेम्स कैमरन ने इस फिल्म को लेकर कहा था, “यह ट्रांजिशनल फिल्म है, जो अवतार 2 से 5 तक की महाकथा को गहराई देगी.”

‘अवतार: फायर एंड ऐश' की कास्ट

‘अवतार: फायर एंड ऐश' में पुराने चेहरे लौट रहे हैं: सिगॉर्नी वीवर (कीरी), केट विंसलेट (रोनाल), क्लिफ कर्टिस (टोनोवारी), सीसीएच पाउंडर (मो'आत), ब्रिटेन डाल्टन (लो'आक), ट्रिनिटी ब्लिस (तुक)। नए किरदारों में डेविड द विविस (पेलक, विंड ट्रेडर्स लीडर) और मैट गेराल्ड (कॉर्पोरल लाइल वेनफ्लीट) शामिल हैं. सिनेमेटोग्राफी रसेल कारपेंटर और म्यूजिक साइमन फ्रैंगलन संभालेंगे.

‘अवतार' सीरीज की बाकी फिल्में

‘अवतार: फायर एंड ऐश' का ट्रेलर पहले ही दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है, जिसमें एपिक बैटल, फैमिली ड्रामा और विशाल रोबोट क्रैब्स की झलक है. अवतार 4 (2029) और 5 (2031) की तैयारी भी जोरों पर है. फैंस के लिए यह फिल्म न सिर्फ विजुअल फीस्ट होगी, बल्कि पर्यावरण और संस्कृति पर गहन संदेश भी.