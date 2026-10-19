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Scorpio Tarot Card Rashifal: व्यर्थ की गतिविधियों में समय बर्बाद करने से बचें, खुद के लिए समय निकालें

Scorpio Tarot Card Horoscope 19 October: Temperance की ऊर्जा कार्यों को पूरा करने की जल्दबाजी की जगह धैर्य और संयम से कार्य लेने की आवश्यकता, परिवार के बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता. जानिए वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: व्यर्थ की गतिविधियों में समय बर्बाद करने से बचें, खुद के लिए समय निकालें
वृश्चिक राशि
file photo

Scorpio Tarot Card Horoscope 19 October 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: पुराने कार्यों के आसानी से पूरा होने की स्थिति बन सकती है.व्यर्थ की गतिविधियों में ज्यादा समय व्यतीत ना करें. निजी कार्यों को पूरा करने की प्राथमिकता तय करें.स्वयं के लिए समय निकालें. जिन कार्यों को पूरा करने में असमर्थ है. उन कार्यों को कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा. परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. घर के कार्यों में सहयोग देकर व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास करें. किसी दोस्त से मुलाकात पुरानी यादों को ताजा कर सकती है.

व्यावसायिक/ Professional

व्यवसाय में चली आ रही किसी पुरानी समस्या का समाधान मिल सकता है.अपने आकर्षक व्यक्तित्व से नए सहयोगियों पर प्रभाव डाल सकते हैं.कार्यस्थल पर अपने कार्यों को लेकर गंभीर रहे.व्यर्थ की बातों और गतिविधियों में शामिल न हो. ऐसे लोगों से दूर रहे, जो अनैतिक कार्यों में लिप्त हो. किसी कार्य को करने से पूर्व नकारात्मक सोच ना बनाएं. मुश्किल कार्य होने पर भी सोच की सकारात्मक कार्य को आसान बनाने में सहायक रहेगी.

स्वास्थ्य/Health

सेहत को लेकर लापरवाही ना करें. खानपान और दिनचर्या में समय-समय पर बदलाव लाते रहे.

आर्थिक स्थिति/Finance

पैसे के लेनदेन में अति विश्वास ना करें.उधार देते या लेते समय लिखित कार्यवाही अवश्य करें.

रिश्ते/Relationship

जीवनसाथी के किसी फैसले से अचंभित हो सकते हैं. सामने वाले से अपनी आशंका व्यक्त करेंगे.

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