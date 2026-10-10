अम्बे तू है जगदम्बे काली,

जय दुर्गे खप्पर वाली,

तेरे ही गुण गाएं भारती,

ओ मैया हम सब उतरें, तेरी आरती।।

तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी,

दानव दल पर टूट पड़ों मां करके सिंह सवारी,

सौ-सौ सिंहों से बलशाली,

अष्ट भुजाओं वाली,

दुष्टों को पल में संहारती,

ओ मैया हम सब उतरें, तेरी आरती।।

अम्बे तू है जगदम्बे काली,

जय दुर्गे खप्पर वाली,

तेरे ही गुण गाएं भारती,

ओ मैया हम सब उतरें, तेरी आरती।।

मां बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता,

पूत- कपूत सुने है पर न माता सुनी कुमाता,

सब पर करूणा दरशाने वाली,

अमृत बरसाने वाली,

दुखियों के दुखड़े निवारती,

ओ मैया हम सब उतरें, तेरी आरती।।

अम्बे तू है जगदम्बे काली,

जय दुर्गे खप्पर वाली,

तेरे ही गुण गाएं भारती,

ओ मैया हम सब उतरें, तेरी आरती।।

नहीं मांगते धन और दौलत,

न चांदी न सोना मां,

हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना,

सबकी बिगड़ी बनाने वाली,

लाज बचाने वाली,

सतियों के सत को सवांरती,

ओ मैया हम सब उतरें, तेरी आरती।

अम्बे तू है जगदम्बे काली,

जय दुर्गे खप्पर वाली,

तेरे ही गुण गाएं भारती,

ओ मैया हम सब उतरें, तेरी आरती।।

चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली,

वरद हस्त सिर पर रख दो, मां संकट हरने वाली,

मां भर दो भक्ति रस प्याली, अष्ट भुजाओं वाली,

भक्तों के कारज तू ही सारती,

ओ मैया हम सब उतरें, तेरी आरती।।

अम्बे तू है जगदम्बे काली,

जय दुर्गे खप्पर वाली,

तेरे ही गुण गाएं भारती,

ओ मैया हम सब उतरें, तेरी आरती।।