करवा चौथ पर कल कितने बजे दिखेगा चांद? जानें दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और पटना समेत बड़े शहरों का समय

करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को पूरे दिन चांद निकलने का इंतजार रहता है. शाम होते ही निगाहें आसमान की ओर टिक जाती हैं क्योंकि चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है. इस बार करवा चौथ (karwa chauth chand) 29 अक्टूबर 2026 गुरुवार को मनाया जाएगा. अगर आप भी व्रत रखने वाली हैं तो पहले अपने शहर में चांद निकलने का संभावित समय जान लें. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, चंद्रोदय का समय शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. आइए जानते हैं दिल्ली, नोएडा, मुंबई, लखनऊ समेत प्रमुख शहरों में चांद कब नजर आएगा.

करवा चौथ 2026 पर चांद कब निकलेगा

आचार्य मदन मोहन ने बताया कि करवा चौथ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस साल चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को रात 1 बजकर 06 मिनट से शुरू होकर रात 10 बजकर 09 मिनट तक रहेगी. नई दिल्ली में चांद निकलने का संभावित समय रात 8 बजकर 17 मिनट है. हालांकि, अलग-अलग पंचांगों में चंद्रोदय के समय में कुछ मिनटोों का अंतर मिल सकता है.

करवा चौथ का चांद कितने बजे निकलेगा 2026? Karwa chauth chand time 2026

Moon sighting time in Delhi : इस बार दिल्ली में करवा चौथ के दिन चांद रात 8 बजकर 17 मिनट पर देख सकते हैं. रात 8:17 से पहले सभी महिलाएं अपने घर का साराा काम निपटा लें. ताकि आराम से सही समय पर चांद देखर व्रत खोल सकें.

Moon sighting time in Mumbai : मुंबई में रहने वाले लोगों को रात 9:00 बजे चांद को देखने का मौका मिलेगा.

Moon sighting time in Dehradun : अगर आप पटना के रहने वााले हैं तो रात 7:52 पर चांद के निकलने का इंतजार करें.

Moon sighting time in Lucknow : लखनऊ में चांद 8:06 पर दिखेगा वही रायपुर में चांद 8:18 मिनट पर नजर आएगा.

Moon sighting time in Kolkata : कोलकाता में रात 7:47 बजे चांद निकलेगा. महिलाएं रात 7:47 पर चांद को देखकर अपना व्रत पूरा कर सकती हैं.

Moon sighting time in Punjab : अहमदाबाद में रहने वाले लोगों को रात 8:52 पर चांद नजर आएगा.

Moon sighting time in Chennai : अगर आप अपने परिवार के साथ चेन्नई में रहते हैं तो आपके यहां 8:44 पर चांद देख सकते हैं. रात 8:44 पर अपनी करवा चौौथ के व्रत को पूरा करें.

Moon sighting time in Patna : नागपुर के निवासी रात 8:29 पर करवा चौथ के खूबसूरत चांद का लुफ्त उठा सकते हैं.

Moon sighting time in Bhopal : अगर आप भोपाल में रहती हैं तो आपके यहां चांद 8:31 मिनट पर निकलेगा. सही समय पर छत पर चली जाएं और व्रत खोल लें.

Moon sighting time in Chandigarh : चंडीगढ़ में करवा चौथ का व्रत कर रही महिलाएं रात 8:12 पर पति के सााथ अपनी छत पर जाकर चांद को देख सकती हैं. सही समय पर पूरे विधि के साथ पूजा कर सकती हैं.

Moon sighting time in Prayagraj : इंदौर में करवा चौथ का चांद राात 8:39 पर निकलेगाा, बिना देर किए समय पर चांद को देख लें.

Moon sighting time in Bengaluru : अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं और आपने करवा चौथ का व्रत किया है तो 8:55 पर आपके यहां यह चांद दिखाई देगा. इसलिए शााम को अच्छे से तैयार होकर पति के साथ व्रत का पारण करें.

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चांद दिखने के बाद कैसे खोलें व्रत

आचार्य ने बताया कि करवा चौथ की पारंपरिक पूजा में महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और छलनी से चांद देखने के बाद पति का चेहरा देखती हैं. इसके बााद पति के हाथों से पानी पीीकर व्रत खोलने की परंपरा है. अगर आसमान में बादल हों तो चांद नजर आने में देरीी हो सकती है. ऐसे में स्थानीय पंचांग का समय ध्यान में रखें और वाास्तविक चंद्र दर्शन के बाद ही अपनी परंपरा के अनुसार पूजा और व्रत का पारण करें.

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