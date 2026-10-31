Aaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ और कर्क राशि को मिलेगा लाभ, जानिए आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज 31 अक्टूबर और दिन शनिवार है. आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, जिम्मेदारियां और महत्वपूर्ण फैसले लेकर आ सकता है. चंद्रमा के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ेगा. आज के दिन किसी को धन का लाभ मिलेगा, तो किसी को प्यार, परिवार, रोजगार में शुभ संकेत मिलेगा. जानिए मेष से लेकर मीन तक, आज का राशिफल.

मेष राशि

बच्चों की साहित्य, संगीत, पढ़ाई-लिखाई में रुचि बढ़ेगी. मनोरथ सिद्ध होगा. नए काम में सावधानी बरतें. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. पदोन्नति का समाचार मन को प्रसन्न करेगा. पढ़ाई में मन लगेगा. नया कार्य शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है. लंबी यात्रा का विचार बन सकता है. मेहनत के चलते भाग्य का भी साथ मिलेगा

वृषभ राशि

घर-गृहस्थी से जुड़ा विचार पूरा होगा. देश-विदेश से शुभ समाचार मिल सकते हैं. हालांकि कुछ उलझनें भी पैदा हो सकती हैं. अधिकारियों से अधिक घनिष्ठता रखने से बचें. साझेदारी के कारोबार की रूपरेखा बनेगी. असफलता के बीच भी सफलता मिलने के योग हैं. इच्छित सामान की खरीदारी कर सकते हैं. पड़ोसियों से सतर्क रहें. सूझबूझ से काम करने पर लाभ प्राप्त होगा. आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे.

मिथुन राशि

अधूरा काम पूरा हो जाएगा. महिलाओं को इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. अचानक धन लाभ के योग बनेंगे. नए मित्रों से फायदा होगा. मनचाही वस्तु खरीदी जा सकती है. किसी मांगलिक उत्सव में जाने का अवसर मिलेगा. आय-व्यय का संतुलन बिगड़ सकता है. ग्रहों की अनुकूलता से मन प्रसन्न रहेगा.

कर्क राशि

आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं. पदोन्नति की खबर मन को खुश करेगी. स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहें. दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है. ग्रहों की चाल भाग्य विकास में सहयोग करेगी. अधूरा काम पूरा होगा. परिवार में चहल-पहल बढ़ेगी. बदलते परिवेश में नए अवसर मिलेंगे. परामर्श लेकर कार्य करें, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है.

सिंह राशि

बढ़ती जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम रहेंगे. मर्यादाहीन व्यवहार से बचें. मेहनत का लाभ मिलेगा. आय और प्रतिष्ठा के नए मार्ग खुल सकते हैं. घर-गृहस्थी में मेल-मिलाप संभव है. देश-विदेश से समाचार प्राप्त होंगे. जमीन-जायदाद से जुड़े साथी उलझन पैदा कर सकते हैं. अधिकारियों से अधिक घनिष्ठता से बचें. साझेदारी के कारोबार की रूपरेखा बनेगी. मनोरथ सिद्ध होंगे. नए कार्य में सावधानी बरतें.

कन्या राशि

नई खुशियां मिलने के संकेत हैं. सोची-समझी योजना कारगर साबित होगी. नए मेहमान के आगमन की खुशी मिल सकती है. मित्रों के साथ यात्रा का अवसर मिलेगा. साझेदारी के व्यापार में पूंजी निवेश लाभदायक रहेगा. स्थान परिवर्तन से बचें. अधिकारियों की सलाह मानकर चलें. घर-गृहस्थी में मधुरता बनाए रखें. आय-व्यय का संतुलन बना रहेगा.

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तुला राशि

ग्रहों की स्थिति के अनुसार दिन मध्यम रहेगा. भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं. घर-गृहस्थी की समस्याएं सुलझेंगी. कार्यक्षेत्र में काम मध्यम गति से होंगे. आंतरिक विरोध की स्थिति बन सकती है. स्थान परिवर्तन से बचें. अधिकारियों की बातों को महत्व दें. उच्च अधिकारियों से सावधान रहें. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं. विरोधी षड्यंत्र रच सकते हैं.

वृश्चिक राशि

बढ़ते जनसंपर्क का लाभ उठाएं. आशा-निराशा की स्थिति बनी रह सकती है. मित्रों से अधिक अपेक्षा न रखें. कुछ विशेष अनुभव प्राप्त होंगे. कोई व्यक्ति आपको बेवजह परेशान करने का प्रयास कर सकता है. मेहनत के बल पर भाग्य का साथ मिलेगा. उपयोगी वस्तु की खरीदारी होगी. दुविधाजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.

धनु राशि

देश-विदेश से समाचार प्राप्त होंगे. घर-गृहस्थी में नए मेहमान के आने की सूचना मिल सकती है. मनोरथ सिद्ध होंगे. बदलते परिवेश में नए अवसर मिलेंगे. रचनात्मक कार्यों, साहित्य और संगीत में मन लगेगा. स्थान परिवर्तन लाभकारी नहीं रहेगा. सुख-सुविधा की वस्तुओं की प्राप्ति होगी.

मकर राशि

उन्नति और पद प्राप्ति का समाचार मन को प्रसन्न करेगा. पढ़ाई में मन लगेगा. नए कार्य आरंभ करने के लिए समय अनुकूल है. इष्ट मित्र ही धोखा दे सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. पारिवारिक सुख मिलेगा. मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी. बच्चे प्रसन्न रहेंगे. राजनीतिक क्षेत्र से लाभ मिल सकता है. शौक और मनोरंजन की वस्तुएं खरीद सकते हैं. आशा-निराशा की स्थिति सामान्य रहेगी. नई खुशी मिलेगी.

कुंभ राशि

शनि के प्रभाव का सदुपयोग करें. कोई व्यक्ति आपको अनावश्यक रूप से परेशान कर सकता है. खर्चों में वृद्धि होगी. कार्यों की शुरुआत करें, सफलता मिलने के योग हैं. गृह खर्च बढ़ सकता है. व्यापार में अच्छा लाभ होगा. लंबी यात्रा का अवसर बन सकता है. साझेदारी के कार्यों की रूपरेखा आगे बढ़ेगी. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. सामाजिक और पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा.

मीन राशि

व्यापार में पूंजी निवेश सोच-समझकर करें. स्थान परिवर्तन से लाभ मिल सकता है. अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखें. घर-गृहस्थी में कुछ उथल-पुथल बनी रह सकती है. व्यापार में अच्छा लाभ होगा. मामूली विवादों को अनावश्यक रूप से न बढ़ाएं. व्यवसाय में सोच-विचार कर निर्णय लें. नई जिम्मेदारियों को संभालने में थोड़ी परेशानी हो सकती है. शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति के योग हैं.

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