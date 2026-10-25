Aaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ और कर्क राशि को मिलेगा लाभ, जानिए आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज 25 अक्टूबर और दिन रविवार है. आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, जिम्मेदारियां और महत्वपूर्ण फैसले लेकर आ सकता है. चंद्रमा के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ेगा. आज के दिन किसी को धन का लाभ मिलेगा, तो किसी को प्यार, परिवार, रोजगार में शुभ संकेत मिलेगा. जानिए मेष से लेकर मीन तक, आज का राशिफल.

मेष राशि

वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें. स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखें. दांपत्य सुख मिलेगा. समय कुछ विशेषताएं लिए आ रहा है. मेहनत के चलते सितारा बुलंद होगा. नेताओं से संबंधों का फायदा मिलेगा. शुभ समाचार आएगा. कानूनी विवाद सुलझ जाएगा. आश्चर्यजनक लाभ होगा.

वृषभ राशि

अचानक लाभ प्राप्त होगा. नए-नए समाचार मिलने की खुशी होगी. शत्रु षड्यंत्र से बचे रहें. दूसरे के विवाद में ना पड़ें. परस्पर अंतर विरोध से बचे रहें. विकास को नया बल मिलेगा. आगम प्रताप का नया रास्ता खुलेगा. सामाजिक सम्मान बढ़ेगा. घर गृहस्ती चहल-पहल रहेगी.

मिथुन राशि

जमा खर्च का संतुलन बना रहेगा. इच्छित भूमि वहां लेनदेन होंगे. अधिकारी की हां में हां मिलाते रहें. आशा अतीत लाभ का सहयोग बनेगा. ग्रहण का प्रभाव मध्यम रहेगा. घर गृहस्ती में मधुरता बनेगी. विवाह का प्रश्न हल होता हुआ दिखाई दे रहा है. गृहस्ती में नई जिम्मेदारी मिलेगी. आलस से प्रमाण अवनति कारक है.

कर्क राशि

आधा अधूरा काम आपका पूरा होगा. नए मित्र से फायदा मिलेगा. साहित्य संगीत में मन लगा हुआ रहेगा. कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है. योजना पूर्ति में किसी का सहयोग अपेक्षित रहेगा. मनी का प्रयोग सोच समझकर करें. मित्र सहयोग से अधूरा काम बनेगा. परिवार में जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. अचानक लाभ के योग बन रहे हैं. सोच समझकर कार्य में पैसा लगाएं.

सिंह राशि

घर गृहस्ती में नई-नई खुशियां मिलेंगी. पूर्ण निवास बदलेगा. नया खबर प्राप्त होंगे. नए-नए वस्तु इत्यादि भी लेने का योग बन रहा हैं. व्यवसाय में कोई नया समझौता हो सकता है. अध्ययन में समय व्यतीत होगा. अत्यधिक मेहनत और परिश्रम दौड़ धूप लगी रहेगी. नए व्यक्तियों के मिलने से आपको अत्यधिक रूप से लाभ प्राप्त होगा.

कन्या राशि

यह समय आपके लिए मंगलकारी है. बच्चों का प्रतियोगिता परिमाण उत्तम प्राप्त होंगे. दांपत्य सुख में वृद्धि होगी. व्यर्थ की भागदौड़ से बचे रहें. अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण बनाकर के रखें. कारोबार में आर्थिक सहयोग मिलेगा. मित्रों के द्वारा दी गई आशा निराशा में बदल जाएगी. शुभ समाचार मिलेगा. भौतिक सुखों पर भोग के साधन सुलभ होंगे.

तुला राशि

व्यापार में अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा. इष्ट मित्र घर गृहस्ती में समाज में उठ बैठ रहेगा. आज मेहनत से किया गया कार्य सफल होगा, कारोबार की नई रूपरेखा सामने आएगी यात्रा के सम योग हैं. गृहस्ती की समस्या सुलझ जाएगी. वैवाहिक जीवन का शुभ समाचार प्राप्त होगा. रुका हुआ कार्य सफलतापूर्वक प्राप्त होगा.

वृश्चिक राशि

उधार में गया हुआ धन मिलेगा. कारोबार में दीघा कालीन विवाद सुलझेगा. उच्च अधिकारियों से मधुर संबंध बनेंगे. सामाजिक सम्मान मिलेगा. आध्यात्मिक कार्य में अत्यधिक समय व्यतीत होगा. दुविधा जनक स्थिति का सामना करना पड़ेगा. लाभ प्राप्त होगा. मगर विलंब से वर्तमान समय में जिम्मेदारियां बढ़ेगी. मित्र संयोग से कार्य बन जाएगा.

धनु राशि

जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. चालू कार्य रुकावट आएगी. कार्य पूर्ण होंगे. सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें. किसी पर टीका टिप्पणी न करें. भाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है. नए संबंधों में सावधानी बरतें. उपयोगी वस्तु खरीदी जाएगी. गृहस्थ की समस्याओं का समाधान होगा. रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा. व्यवसाय में सोच विचार से काम लें. क्रोध पर कंट्रोल बनाकर के रखें.

मकर राशि

मांगलिक उत्सव में जाने का योग बना हुआ है. जमा खर्च संतुलन में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है. मेहनत के चलते आपका भाग्य उदय होगा. कानूनी विवाद में विजय होगी. समय अनुकूल है. नए संपर्क का लाभ होगा. रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा. आपके शत्रुओं को मुंह की खानी पड़ेगी यानी आप हर क्षेत्र में विजई प्राप्त करेंगे. नौकरी का पूर्ण योग हैं. परिश्रम अत्यधिक रहने वाला है. राजनीतिक सुख से लाभ मिलेगा.

कुंभ राशि

नए काम में सावधानी बरतें. देश विदेश से शुभ समाचार आएगा. स्थान परिवर्तन सुखदाई रहेगा. प्रतियोगिता परिणाम उत्तम निकलेगा. पड़ोसियों से संबंधों में सुधार होगा. आशा पर निराशा के योग हावी हो सकते हैं. भजन से मानसिक शांति मिलेगी. इस समय कोई नया काम बनेगा. सुख सुविधा की वस्तु प्राप्त होगा. पड़ोसियों से सावधान रहें.

मीन राशि

साझे व्यापार का पूंजी निवेश लाभदायक रहेगा. स्थान परिवर्तन से बचे रहें. आशा तिथि लाभ का सहयोग बनेगा. धार्मिक क्षेत्र में अत्यधिक समय व्यतीत होगा. समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी. धन प्राप्ति का नया रास्ता खुलेगा. अधूरा पड़ा हुआ कार्य आपका पूर्ण होगा. नए काम का रूपरेखा बनेगा. नेताओं से संबंध का फायदा मिलेगा.