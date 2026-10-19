Today Horoscope 2026: मेष राशि वालों को मिलेगा नया मौका? सिंह और कन्या राशि वाले भी जानें आज का राशिफल

आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या कारोबार में मुनाफा होगा, नौकरी में तरक्की के मौके मिलेंगे या परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, आज कुछ राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होने और आर्थिक लाभ के योग हैं. जबकि कुछ लोगों को गुस्से, पैसों के लेन-देन और वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल, शुभ रंग और भाग्य अंक.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए सोमवार का दिन शुभ रह सकता है. हालांकि, आपको अपने गुस्से पर खास नियंत्रण रखना होगा. कारोबार में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे करने के लिए भी दिन अनुकूल रह सकता है. अगर आप किसी काम को लेकर परेशान थे, तो उसमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है. जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें और बातचीत के दौरान संयम रखें.

शुभ रंग: लाल

भाग्य अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए दिन मिला-जुला रह सकता है. कारोबार और भाग्य का साथ मिलने के अवसर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी. किसी काम में उम्मीद के मुताबिक परिणाम पाने के लिए धैर्य बनाए रखें. धार्मिक गतिविधियों, दान-पुण्य और परोपकार के कामों में आपकी रुचि बढ़ सकती है. जरूरतमंद की मदद करने से मन को संतुष्टि मिलेगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठानाा बेहतर रहेगा.

शुभ रंग: सफेद

भाग्य अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों को आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. दिन के दौरान कुछ कामों में संघर्ष करना पड़ सकता है. मित्रों और परिचितों के साथ बातचीत करते समय अपनी भाषा का ध्यान रखें. आर्थिक लेन-देन में भी सावधानी बरतें और बिना सोचे-समझे किसी को पैसा देने से बचें. अनावश्यक बहस या विवाद में पड़ने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. बेहतर होगा कि आप शांत रहकर अपने जरूरी कामों पर ध्यान दें.

शुभ रंग: हरा

भाग्य अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए दिन शारीरिक और मानसिक रूप से सुखद रह सकता है. अगर आप साझेदारी में कारोबार करते हैं, तो पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहने की संभावना है. जीवनसाथी और संतान की ओर से सहयोग और सम्मान मिल सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. कामकााज में भी सकारात्मक माहौल मिलने की उम्मीद है. रिश्तों में विश्वास बनाए रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें.

शुभ रंग: सफेद

भाग्य अंक: 2

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सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए सोमवार का दिन आनंद और सफलता के अवसर लेकर आ सकता है. अगर आप लंबे समय से कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल रह सकता है. मनचाही चीज मिलने या किसी इच्छा के पूरी होने की संभावना है. कामकाज में उत्साह बना रहेगा. हालांकि, किसी भी नई योजना को आगे बढ़ाने से पहले जरूरी तैयारी और संसाधनों का आकलन जरूर करें.

शुभ रंग: सुनहरा

भाग्य अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता और मान-सम्मान मिलने के योग बन सकते हैं. बुद्धि और समझदारी से किए गए कामों में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है. अगर आप किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे हैं, तो सोच-समझकर फैसला लें. शेयर बाजार या वायदा कारोबार में रुचि रखने वाले लोगों को अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिए. केवल अनुमान के आधाार पर निवेश करने से बचें और जोखिम समझकर ही कोई कदम उठाएं.

शुभ रंग: हरा

भाग्य अंक: 5

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कुछ कामों में परेशानी आ सकती है और पारिवारिक मामलों में छोटी-मोटी उलझनें सामने आ सकती हैं. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और जल्दबाजी से बचें. अगर किसी बात को लेकर तनाव है, तो उसे बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें. दिन की योजनाओं में जरूरत के मुताबिक बदलाव करना पड़ सकता है. धैर्य और समझदारी से परिस्थितियों को संभालना बेहतर रहेगा.

शुभ रंग: नीला

भाग्य अंक: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है. छोटी दूरी की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो उससे अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. नए काम को शुरू करने या किसी अधूरी योजना को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. आपके साहस और मेहनत से कामकाज में लाभ होने की उम्मीद है. जरूरी फैसले लेते समय आत्मविश्वास बनााए रखें, लेकिन जल्दबाजी न करें. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

शुभ रंग: लाल

भाग्य अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों को आज मानसिक शांति बनाए रखने की जरूरत होगी. दिनभर किसी बात को लेकर तनाव या बेचैनी महसूस हो सकती है. अपनी छोटी-छोटी गलतियों के कारण मान-सम्मान प्रभावित होने की आशंका है. पहले से शुरू किए गए कामों में भी रुकावटें आ सकती हैं. ऐसे में किसी भी फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचें. अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करें और विवाद की स्थिति में शांत रहकर बात करें.

शुभ रंग: पीला

भाग्य अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों को आज आर्थिक और कारोबारी मामलों की चिंता रह सकती है. कुछ परिस्थितियों में आपको अपने फैसले लेने की आजादी कम महसूस हो सकती है. ऐसे में धैर्य बनाए रखें और जरूरी कामों की प्राथमिकता तय करें. दिनभर अपने खानपान और सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी होगाा. अनियमित दिनचर्या से बचें और आराम के लिए समय निकालें. आर्थिक मामलों में योजना बनाकर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा.

शुभ रंग: नीला

भाग्य अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ की संभावना बन सकती है. धन की प्राप्ति किसी अप्रत्याशित स्रोत से होने की मान्यता है. शारीरिक स्थिति अच्छी रहने और पुरानी परेशानियों से राहत मिलने के संकेत बताए गए हैं. संतान की ओर से स्नेह और सहयोग मिल सकता है. घर-परिवार का माहौल भी सुखद रहने की उम्मीद है. आर्थिक लाभ मिलने पर खर्च करने के बजाय बचत और भविष्य की योजनाओं पर भी ध्यान दें.

शुभ रंग: आसमानी

भाग्य अंक: 8

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए सोमवार का दिन सफलता और संतुष्टि देने वाला रह सकता है. आध्यात्मिक गतिविधियों और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है. कामकाज में इच्छित परिणाम मिलने और मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है. कारोबार से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं. परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ने और भौतिक सुखों का आनंद लेने के मौके मिल सकते हैं. अपनी योजनाओं पर ध्यान दें और परिवाार के साथ अच्छा समय बिताएं.

शुभ रंग: पीला

भाग्य अंक: 3

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