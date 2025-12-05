ऐश्वर्या राय बच्चन क्यों पकड़े रहती हैं बेटी आराध्या का हाथ? एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुईं, जहां उन्होंने अपने ग्लैमरस लुक और ग्रेस से सभी का ध्यान खींचा. इवेंट के दौरान हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्ट्रेस से उनकी बेटी आराध्या के साथ अक्सर हाथ पकड़े नज़र आने पर सवाल किया गया, जिस पर ऐश्वर्या ने ईमानदारी से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यह कभी प्लान का हिस्सा नहीं था कि आराध्या को ड्रेस-अप कराया जाए क्योंकि फोटो खिंचेंगी.

ऐश्वर्या ने बताया, “मेरे लिए वह बस एक छोटी बच्ची है, जिसे पढ़ना और फेयरी टेल कहानियां पसंद हैं. घर पर हम दोनों के लिए ड्रेस-अप गेम था. वह मुझे गाउन और स्टाइलिश हेयर में देखती थी तो मैं मजाक में कहती थी कि हम फेयरीटेल खेल रहे हैं. कई बार ऐसे पल आए जब टीम मुझे तैयार कर रही होती थी और आराध्या पास में खेल रही होती थी.” उन्होंने कहा कि एक बार आराध्या ने उनका हाथ पकड़ा और दोनों ऐसे ही कमरे से बाहर निकल आए. ऐश्वर्या ने हाथ नहीं छोड़ा क्योंकि वह उस पल को महसूस कर रही थी और उसे मिस नहीं करना चाहती थीं. यही पल बाद में कैमरे में कैद होकर वायरल हो गया. और इसी तरह के कल मोमेंट्स वायरल हुए हैं, जो प्लांड नहीं होते.

\ऐश्वर्या ने इवेंट के दौरान अपने प्रोफेशनल फैसलों और निजी असुरक्षाओं (इनसिक्योरिटी) पर भी बात की. उन्होंने कहा, "'मुझे समझ नहीं आता. मुझे इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती. मुझे लगता है कि यह मेरे बारे में एक बहुत असली बात है. इनसिक्योरिटी कभी भी ड्राइविंग फोर्स नहीं रही है. जो आस-पास की बहुत सारी आवाजें आपके दिमाग में घुसने की कोशिश कर सकती हैं, और कभी-कभी चॉइस को आगे बढ़ा सकती हैं. यह कुछ ऐसा है, जो मेरे मैं कभी नहीं रहा. तो, शायद यह मेरे सभी करियर चॉइस के बारे में भी एक क्लैरिटी है. अनजाने में, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखती हूं तो मैंने शुरू से ही दिखाया".