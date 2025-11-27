'ऐश्वर्या राय को मुसलमान बनाकर करूंगा निकाह...' नाम भी सोच लिया, पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देख कर भड़के फैंस

ऐश्वर्या राय के देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में चाहने वाले हैं. पाकिस्तान में भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. हाल ही में ऐश्वर्या को लेकर पाकिस्तान में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसने विवाद खड़ा कर दिया है. वीडियो में मौलाना (मौलवी) मुफ्ती अब्दुल कवी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में अजीब और आपत्तिजनक टिप्पणी की है. वायरल वीडियो में मौलवी का दावा है कि ऐश अगले दो से चार महीनों में उन्हें शादी का प्रपोज़ल भेज सकती हैं. इतना ही नहीं, वह यह भी कहते हैं कि वह उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करके उनसे शादी करना चाहते हैं. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ऐश के लिए पहले ही एक मुस्लिम नाम चुन लिया है, जिस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

पाकिस्तानी मौलवी ने चौंकाने वाला दावा किया

एक पॉडकास्ट वीडियो में मुफ्ती कवी ने कहा कि ऐश्वया राय और उनके पति अभिषेक बच्चन के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर दोनों पार्टनर अलग हो जाते हैं, तो ऐश उन्हें शादी के प्रपोज़ल के साथ मैसेज करेंगी. क़वी ने कहा, “मैंने सुना है कि पति-पत्नी (अभिषेक और ऐश्वर्या) के बीच अलगाव हो रहा है…भगवान न करे, क्योंकि मैं ही परिवार बसाता हूं, लेकिन अगर अलगाव होता है, तो इंशाअल्लाह, यह दो से चार महीने के अंदर हो जाना चाहिए, फिर उनकी तरफ से निकाह (शादी) का प्रपोज़ल भी आएगा.”

ऐश्वर्या राय के लिए यह मुस्लिम नाम चुना

उन्होंने ऐश्वर्या राय के सपनों में शादी का प्रपोज़ल मिलने को अल्लाह का आशीर्वाद बताया. जब पॉडकास्ट होस्ट ने मुफ़्ती क़वी से पूछा कि क्या वह किसी गैर-मुस्लिम से शादी करेंगे, तो उन्होंने राखी सावंत का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनका नाम अब फातिमा है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वह पहले ऐश्वर्या राय को इस्लाम में कनवर्ट कराएंगे, फिर उनसे शादी करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि वह पहले ऐश्वर्या राय का नाम बदलकर आयशा राय रखेंगे और फिर निकाह करेंगे.

राखी सावंत को भी प्रपोज़ किया

खैर, यह पहली बार नहीं है जब मुफ़्ती कवी ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं. इस साल की शुरुआत में इस विवादित मौलवी ने इंडियन मॉडल, डांसर और परफ़ॉर्मर राखी सावंत से शादी करने की इच्छा जताई थी. उन्होंने 14 फरवरी को शादी की तारीख भी अनाउंस की थी. क़वी के मुताबिक, राखी ने खुद अपनी शादी की तारीख चुनी थी और शादी के बाद इस्लामिक कपड़े पहनने को तैयार थीं. हालांकि, राखी ने उनके प्रपोज़ल को खुले तौर पर मना कर दिया था.