मिनी ऐश्वर्या की 7 तस्वीरें, हर फोटो में दिखेगी खूबसूरती और नजाकत, 5वीं देख कर कहेंगे-यूं ही नहीं बनी धुरंधर में रणवीर सिंह की हीरोइन

रणवीर सिंह स्टारर अपकमिंग फिल्म धुरंधर का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है. यह फिल्म अपनी स्टेलर स्टार कास्ट के साथ-साथ फिल्म की हीरोइन सारा अर्जुन से भी चर्चा में हैं. सारा अर्जुन अभी 20 साल की हैं, जो फिल्म में अपने हीरो रणवीर सिंह से उम्र में 20 साल छोटी हैं. अब लोगों का ध्यान हीरो-हीरोइन की एज गेप पर कम और सारा की खूबसूरती पर ज्यादा जा रहा है. लोग उन्हें मिनी ऐश्वर्या कहकर बुला रहे हैं, चलिए देखते हैं सारा अर्जुन की ये 7 स्टनिंग तस्वीरें.

सारा अर्जुन ने बतौर चाइल्ड स्टार फिल्मों में काम करना शुरू किया था और फिल्म पोन्नियिन सेलवन-2 में एक्ट्रेस ने ऐश्वर्या राय बच्चन के रोल नंदिनी की यंग भूमिका निभाई थी.

इस फिल्म के दो साल बाद वह रणवीर सिंह की हीरोइन बनकर फिल्म धुरंधर में आ रही हैं और लोग उनकी खूबसूरती देख अचंभे में हैं. सारा अब सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से भी फैंस का दिल जीत रही हैं.

सारा ने स्लीवलेस सूट में अपनी नई तस्वीरों से फैंस के दिलों को ध

ड़काने का काम किया है. इन तस्वीरों में सारा इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि उन्हें अब मिनी ऐश्वर्या राय बच्चन कहा जा रहा है.

सारा की तस्वीरों पर उनके फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं और उनकी इन तस्वीरों पर 4 लाख से ज्यादा लाइक भी आ चुके हैं. इन तस्वीरों में सारा ने अलग-अलग अंदाज में खूबसूरत पोज दिए हैं.

सारा अर्जुन एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं, जो वॉचमैन, सीक्रेट सुपरस्टार और शबरी जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. इसलिए सारा को एक्टिंग विरासत में मिली है और जिसका वह पूरा फायदा ले रही हैं.

सारा ने साल 2011 में फिल्म 404 से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद वह तमिल फिल्म दैवा थिरुमगल में नजर आईं. सारा ने हिंदी-तमिल के साथ-साथ मलयालम और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है.

पिछली बार सारा को तमिल फिल्म क्वोटेशन गैंग पार्ट 1 (2024) में ईरा के रोल में देखा गया था. इससे पहले वह साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म पोन्नियिन सेलवन-2 में यंग नंदिनी के रोल में दिखी थीं.