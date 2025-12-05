विज्ञापन

ऐश्वर्या राय का बदला बदला दिखा अंदाज, लेटेस्ट फोटो में ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस नहीं हटा पाए नजरें, बोले- OMG

ऐश्वर्या राय ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह ब्लैक लुक में बेहद खूबसूरत लग रही हैं और फैंस उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत वुमन कहते हुए दिख रहे हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
ऐश्वर्या राय का बदला बदला दिखा अंदाज, लेटेस्ट फोटो में ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस नहीं हटा पाए नजरें, बोले- OMG
ऐश्वर्या राय की लेटेस्ट फोटो वायरल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय सोशल मीडिया पर कम ही तस्वीरें पोस्ट करती हैं. लेकिन जब करती हैं तो फैंस की नजरें टिक जाती हैं. ऐसा ही उनके लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ हुआ, जो उन्होंने कुछ घंटे पहले शेयर किया, जिसमें वह ब्लैक गाउन में पोज देती हुई नजर आ रही हैं. खास बाद यह है कि तस्वीरों में उनका अंदाज बदला बदला लग रहा है और वह पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है, जिसके चलते इंटरनेट पर तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं. 

ऐश्वर्या राय की लेटेस्ट तस्वीरें वायरल

तस्वीरों में ऐश्वर्या राय स्लीक ब्लैक गाउन में कैमरे की तरफ देखते हुए पोज देते हुए नजर आ रही हैं. जबकि दूसरी फोटो में उनका क्लोजअप लुक है, जो उनके जवानी के दिनों की याद दिला रहा है. फोटो में एक्ट्रेस की टाइमलेस ब्यूटी, एलिगेंस और सिग्नेचर चार्म फैंस का ध्यान खींच रहा है. इसे देखने के बाद फैंस भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए हैं और वह हार्ट इमोजी के जरिए उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कहते हुए नजर आ रहे हैं. 

गौरतलब है कि ऐश्वर्या राय लंबे समय से लॉरियाल पैरिस के साथ रही हैं. इसके चलते वह दुनियाभर में कैंपेन भी करती हैं और सेक्सुअल हरैसमैंट और वर्कप्लेस सेफ्टी के इश्यू के बारे में भी बात करती रही हैं. हालांकि फैंस उन्हें पर्दे पर देखने के लिए बेताब नजर आते हैं. पिछले दिनों वह पोन्नियिन सेल्वन में नजर आई थीं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई हासिल की थी. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aishwarya Rai, Aishwarya Rai Bachchan, Aishwarya Rai Transformation, Aishwarya Rai Latest Photo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com