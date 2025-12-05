ऐश्वर्या राय का बदला बदला दिखा अंदाज, लेटेस्ट फोटो में ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस नहीं हटा पाए नजरें, बोले- OMG

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय सोशल मीडिया पर कम ही तस्वीरें पोस्ट करती हैं. लेकिन जब करती हैं तो फैंस की नजरें टिक जाती हैं. ऐसा ही उनके लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ हुआ, जो उन्होंने कुछ घंटे पहले शेयर किया, जिसमें वह ब्लैक गाउन में पोज देती हुई नजर आ रही हैं. खास बाद यह है कि तस्वीरों में उनका अंदाज बदला बदला लग रहा है और वह पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है, जिसके चलते इंटरनेट पर तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं.

ऐश्वर्या राय की लेटेस्ट तस्वीरें वायरल

तस्वीरों में ऐश्वर्या राय स्लीक ब्लैक गाउन में कैमरे की तरफ देखते हुए पोज देते हुए नजर आ रही हैं. जबकि दूसरी फोटो में उनका क्लोजअप लुक है, जो उनके जवानी के दिनों की याद दिला रहा है. फोटो में एक्ट्रेस की टाइमलेस ब्यूटी, एलिगेंस और सिग्नेचर चार्म फैंस का ध्यान खींच रहा है. इसे देखने के बाद फैंस भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए हैं और वह हार्ट इमोजी के जरिए उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कहते हुए नजर आ रहे हैं.

गौरतलब है कि ऐश्वर्या राय लंबे समय से लॉरियाल पैरिस के साथ रही हैं. इसके चलते वह दुनियाभर में कैंपेन भी करती हैं और सेक्सुअल हरैसमैंट और वर्कप्लेस सेफ्टी के इश्यू के बारे में भी बात करती रही हैं. हालांकि फैंस उन्हें पर्दे पर देखने के लिए बेताब नजर आते हैं. पिछले दिनों वह पोन्नियिन सेल्वन में नजर आई थीं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई हासिल की थी.

