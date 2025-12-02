विज्ञापन

एलन मस्क का इंटरव्यू करने वाले निखिल कामत की कितनी है एक महीने की कमाई?

जीरोधा  (Zerodha) के को-फाउंडर निखिल कामत इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. निखिल कामत सबसे युवा अरबपति में गिने जाते हैं. जानिए उनकी सैलरी और इनकम.

नई दिल्ली:

जीरोधा  (Zerodha) के को-फाउंडर निखिल कामत ने टेस्ला और स्पेसएक्स (SpaceX) के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) के साथ एक पॉडकास्ट में काफी बातचीत की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मस्क ने भारतीय प्रतिभा की जमकर तारीफ की है. साफ तौर पर कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका (US) को प्रतिभाशाली भारतीयों से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है. इस बातचीत में कई सारी चीजों के बारे में चर्चा हुई, जिसके बाद अब निखिल कामत को लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं, उनकी कमाई उनका करियर के बारे में जानना चाह रहे हैं. 

कितनी है निखिल कामत की सैलरी

निखिल कामत, जो कि एक जेरोधा (Zerodha) के सह-संस्थापक (Co-founder) हैं, उनकी मंथली इनकम उनकी कंपनी की सैलरी और अन्य इंवेस्टमेंट से होने होती है.उनकी अच्छी खासी कमाई  है, अलग-अलग रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 (FY23) में निखिल कामत का सालाना सैलरी पैकेज 72 करोड़ रुपये का था.इस वार्षिक वेतन के आधार पर, उनकी मंथली सैलरी लगभग 6 करोड़ रुपये होती है.

कुल मंथली इनकम 

निखिल कामत देश के सबसे युवा अरबपतियों में शामिल हैं और उनकी कुल संपत्ति (Net Worth) अरबों में है, उनकी वास्तविक मंथली सैलरी उनके वेतन से कहीं ज्यादा होती है. जो मुख्य रूप से उनके बिजनेस और इंवेस्टमेंट पर आधारित है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कुल मासिक आय (वेतन और निवेश से लाभ सहित) लगभग 100 से 150 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है.

इतने इनकम सोर्स हैं

यह उनका सबसे बड़ा बिजनेस है,ज़ेरोधा (Zerodha) जो ट्रेडिंग वॉल्यूम और ब्रोकरेज से भारी अच्छी कमाई करता है. ट्रू बीकन (True Beacon) हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNI) के लिए उनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है. यह रियल एस्टेट और प्रॉप-टेक से जुड़ा उनका गुरुस (Gruhas) बिजनेस है. वह कई स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं, जहां से उन्हें अच्छा रिटर्न मिलता है.

निखिल कामत की करियर की शुरुआत 

निखिल कामत का यह सफर काफी मोटिवेशनल रहा है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कॉल सेंटर में महज 8,000 रु की सैलरी से की थी.उन्होंने नाइट शिफ्ट में काम करते हुए दिन के समय स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी. इस तरह, एक छोटे से सैलरी पर काम करने वाले निखिल कामत की कमाई आज करोड़ों में है. 

