Stag Beetle: इस छोटे से कीड़े का जहर होता है सबसे ज्यादा महंगा, लग्जरी कार से भी ज्यादा है कुछ बूंदों की कीमत

World's Most Expensive Insect Cost: सोचिए…एक छोटा-सा कीड़ा, जिसे आप गार्डन या जंगल में देखकर शायद इग्नोर कर दें, उसका जहर इतना कीमती (Worlds Costliest Poison) हो कि कुछ बूंदों में ही लग्जरी कार आ जाए या फिर किसी पॉश इलाके में आलीशान बंगला खरीद लें. सुनकर मजाक लग रहा है, लेकिन यह सच है. अब तक आपने डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी महंगी चीजों के बारे में सुना होगा, लेकिन इस कीड़े का जहर करोड़ों में बिकता है. इसका नाम Stag Beetle है. यह छोटा सा कीड़ा दिखने में जितना साधारण है, उसका जहर दुनिया के उतने ही महंगे जहरों में गिना जाता है. जिसकी कुछ बूंदें लाखों-करोड़ों में बिकती हैं. जिसे पाने के लिए अमीर से अमीर लोग भी लाइन लगा देते हैं.

स्टैग बीटल क्या है (What is a Stag Beetle)

स्टैग बीटल एक दुर्लभ कीट है, जिसकी पहचान इसके बड़े और नुकीले जबड़ों से होती है. इसे दुनिया के कई हिस्सों जैसे जापान और यूरोप में पवित्र माना जाता है. ये प्रजाति ज्यादातर घने जंगलों और नमी वाले इलाकों में पाई जाती है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इसके आकार या रंग से ज्यादा इसके जहर को लेकर होती है, जिसकी कीमत जानकर किसी को भी हैरानी हो सकती है.

स्टैग बीटल का जहर इतना महंगा क्यों है (Why Stag Beetle Poison Expensive)

स्टैग बीटल के जहर में ऐसे खास केमिकल्स पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल मेडिकल रिसर्च, पेनकिलर दवाओं और कुछ रेयर बीमारियों के इलाज में किया जाता है. इस कीड़े की संख्या दुनियाभर में बहुत कम है और इसका जहर निकालना बेहद मुश्किल है. इसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए सख्त कानूनी नियम हैं. यही वजह है कि मार्केट में इसकी सप्लाई बेहद सीमित है और कीमत आसमान छूती रहती है.

कहां-कहां होता है इसका इस्तेमाल

1. साइंटिस्ट्स स्टैग बीटल के जहर का इस्तेमाल कई अहम रिसर्च प्रोजेक्ट्स में करते हैं.

2. दर्द कम करने वाली नई दवाएं बनाने में यूज होता है.

3. न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है.

4. कैंसर रिसर्च में

5. कुछ देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहां भी यह आसानी से उपलब्ध नहीं होता.

स्टैग बीटल के जहर की कीमत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टैग बीटल का जहर दुनिया का सबसे महंगा टॉक्सिन माना जाता है. कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में इसकी कीमत प्रति ग्राम लाखों रुपए तक हो सकती है. यही वजह है कि इसे 'लक्जरी टॉक्सिन' भी कहा जाता है.

क्या इस कीड़े का जहर कोई भी खरीद सकता है

स्टैग बीटल के जहर को तकनीकी तौर पर कोई भी नहीं खरीद सकता है. यह जहर सिर्फ लाइसेंस प्राप्त मेडिकल और रिसर्च संस्थानों को ही बेचा जाता है. अगर कोई इसे अवैध तरीके से खरीदता है, तो वह कानूनन अपराध होगा और सख्त सजा मिल सकती है.

क्या भारत में स्टैग बीटल पाया जाता है

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी इलाकों में स्टैग बीटल पाए जाते हैं, जहां की ठंडी और नमी वाला वातावरण इनके लिए सही होता है. हालांकि, देश में इन्हें पालतू के रूप में पालने का रिवाज बहुत कम है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी दुर्लभता और महंगे जहर की वजह से इनकी मांग काफी ज्यादा होने से इनका अवैध शिकार और तस्करी समय-समय पर चर्चा में रहती है, जो वन्यजीव संरक्षण के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

