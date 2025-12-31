अमायरा सुसाइड केस के बाद जयपुर के नामी स्कूल पर चली CBSE की चाबुक, अब बोर्ड परीक्षाओं का क्या होगा?

Neerja Modi School: राजस्थान के जयपुर में स्थित नीरजा मोदी स्कूल पर आखिरकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की चाबुक चली है. सीबीएसई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी है. स्कूल परिसर में मासूम छात्रा अमायरा की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए बोर्ड ने ये फैसला लिया है. लापरवाही के बाद स्कूल के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है, छात्रा की मौत के बाद से ही स्कूल को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे.

मामले की जांच के बाद फैसला

अमायरा की मौत के बाद इस मामले की जांच हुई और इसमें सीबीएसई ने पाया कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण देने में नाकाम रहा. बोर्ड के अनुसार, स्कूल ने सुरक्षा से जुड़े कई जरूरी नियमों का उल्लंघन किया था, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. यही वजह है कि CBSE की तरफ से अब स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया गया है.

राजस्थान सरकार भी ले सकती है एक्शन

नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ लिए गए इस एक्शन के बाद अमायरा के परिजनों ने खुशी जताई और ये भी कहा कि अब राजस्थान शिक्षा विभाग को भी ठोस कार्रवाई करनी चाहिए. उनका कहना है कि जब स्कूल कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो वो कैसे 8वीं तक के छात्रों के लिए सेफ हो सकता है. इसीलिए राजस्थान सरकार को भी इस मामले में स्कूल की मान्यता रद्द करनी चाहिए.

CBSE ने डेटशीट में क्यों किया बदलाव? यहां है छात्रों के हर सवाल का जवाब

क्या है पूरा मामला?

कुछ दिन पहले नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा अमायरा की स्कूल परिसर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इस घटना के बाद से ही पूरे जयपुर में हड़कंप मच गया था और लोग स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे. लोगों के दबाव और जागरुकता के चलते आखिरकार स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया गया है. बोर्ड के इस फैसले को बाकी स्कूलों के लिए भी कड़ा संदेश माना जा रहा है, जो छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं.

स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का क्या होगा?

मान्यता रद्द होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उन पेरेंट्स के मन में उठ रहा है, जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं. उनका कहना है कि उनके बच्चों का अब क्या होगा? ऐसे मामलों में परीक्षाओं तक की छूट दे दी जाती है, यानी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा. सीबीएसई की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है.