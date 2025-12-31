विज्ञापन

UP TET परीक्षा की नई तारीख का होगा ऐलान? एग्जाम कैलेंडर जारी करने वाला है UPPSC

UP TET Exam Date: यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से नए साल में भर्तियों का कैलेंडर जारी किया जा सकता है. इस कैलेंडर का सबसे ज्यादा इंतजार यूपी टीईटी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार कर रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
UP TET परीक्षा की नई तारीख का होगा ऐलान? एग्जाम कैलेंडर जारी करने वाला है UPPSC
UPPSC Exam Calendar: भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर होगा जारी

UP TET Exam Date: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की तरफ से नए साल की शुरुआत में तमाम परीक्षाओं और भर्तियों का कैलेंडर जारी किया जाएगा. बताया जा रहा है कि जनवरी महीने के पहले हफ्ते में ही आयोग ये कैलेंडर जारी कर देगा. इस कैलेंडर में सबसे बड़ी खुशखबरी उन उम्मीदवारों के लिए हो सकती है, जो पिछले चार साल से यूपी टीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि यूपी टीईटी परीक्षा की नई डेट का इस कैलेंडर में ऐलान किया जा सकता है, जो कुछ दिन पहले ही स्थगित कर दी गई थी. 

टीईटी परीक्षा को किया गया था स्थगित

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष और यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार की मौजूदगी में हुई पहली बैठक में ही यूपी टीईटी परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया था. इस दौरान बताया गया था कि नए कैलेंडर में इस परीक्षा की तारीख का ऐलान किया जाएगा. पहले यूपी टीईटी परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2026 को होने वाली थी. इस परीक्षा का लाखों उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि पिछले चार सालों से यूपी में टीईटी की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है. 

UGC NET दिसंबर 2025 के लिए प्रोविजनल Answer Key जारी, ऐसे कर सकते हैं चैलेंज

इन परीक्षाओं का शेड्यूल होगा जारी

यूपी टीईटी के अलावा जनवरी में जारी होने वाले UPPSC के नए कैलेंडर में पीसीएस (PCS) के अलावा समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (RO/ARO) और खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) जैसी भर्तियों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है. पिछले साल जारी हुए कैलेंडर में ऐसी ही 21 भर्तियों की तारीखों का ऐलान हुआ था. बताया जा रहा है कि 2026 का भर्ती कैलेंडर लगभग फाइनल हो चुका है और इसे कभी भी जारी किया जा सकता है. 

आयोग के सामने क्या है चुनौती

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने परीक्षाओं को तय वक्त में पूरा करवाने और इनमें होने वाली धांधली को पूरी तरह से रोकना है. यूपी में कई परीक्षाएं तय वक्त पर आयोजित नहीं हो पाती हैं और इनके टलने के बाद युवाओं में काफी आक्रोश रहता है. ऐसे में अब यूपी सरकार में काम करने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी प्रशांत कुमार कैसे इन चुनौतियों से निपटते हैं, ये देखना होगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UPPSC, UP TET Exam Date, UPPSC Exam Calendar, UPPSC Exam Calendar 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com