यूपी लोक सेवा आयोग (UPPSC) को अपना नया चेयरमैन मिल गया है. सीनियर आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह को यूपी लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है. आलोक सिंह 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अगले दो साल तक वो इस पद पर रहेंगे. पिछले कुछ दिनों से उनके नाम को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थीं, जिस पर अब सरकार ने आदेश जारी कर मुहर लगा दी है. जनवरी 2027 में वो रिटायर हो रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यानी वो रिटायरमेंट के दो साल बाद भी UPPSC अध्यक्ष के तौर पर नौकरी पर रहेंगे.

कौन हैं IPS आलोक सिंह?

आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह 1995 बैच के यूपी कैडर के अधिकारी हैं. वो यूपी के अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं. आलोक सिंह ने बीएससी, इकनॉमिक्स में एमए और एमबीए की पढ़ाई की है. इतने साल की सेवा के दौरान उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया. 2020 में उन्हें नोएडा का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया. इसके अलावा उन्होने एडीजी कानपुर, आईजी मेरठ जैसे पदों की जिम्मेदारी भी मिली. पुलिस पदक से लेकर पुलिस वीरता पदक और तमाम तरह के अवॉर्ड भी उन्हें मिले हैं.