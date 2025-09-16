उत्तराखंड के इस स्कूल से पढ़ी हैं उर्वशी रौतेला, दिल्ली के इस कॉलेज से किया ग्रेजुएशन

Urvashi Rautela Education: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इलीगल सट्टेबाजी ऐप 1xBet और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बॉलीवुड सेलिब्रिटी उर्वशी रौतेला को समन भेजा है. उन्हें ED के ऑफिस में बुलाया गया है. ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स के नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है. इसे लेकर इडी ने पूछताछ के लिए उर्वशी रौतेला को बुलाया है. इस मामले के बाद एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. हालांकि उर्वशी रौतेला अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं लेकिन इस बार वजह थोड़ी अलग है.

इस फेमस स्कूल से हुई है पढ़ाई

उर्वशी रौतेला बेसिकली उत्तराखंड के कोटद्वार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता एक बिजनेस मैन है जो गढ़वाल से आते हैं. मां मीरा रौतेला जो कोटद्वार में फेमस ब्यूटी पार्लर चलाती हैं. उर्वशी का छोटा भाई एयरलाइन कंपनी में कैप्टन हैं. अगर उनके स्कूलिंग की बात करें तो उनकी शुरुआती पढ़ाई कोटद्वार के DAV स्कूल से हुई है. 12वीं के बाद उन्होंने नई दिल्ली के गार्गी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी. उर्वशी इसके बाद इंजीनियरिंग करना चाहती थी और उन्होंने IIT में एडमिशन भी लिया था. इसके अलावा वह कई प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी भी करती थी. पढ़ने-लिखने में उर्वशी रौतेला काफी अच्छी थी.

लेकिन तभी ब्यूटी पेजेंट में रुचि हो जाने से उनके करियर की पूरी दिशा ही बदल गई. उन्होंन अपनी ब्यूटी पेजेंट में इंस्ट्रेस्ट आने के बाद न्यूयॉर्क फिल्म इंस्टिट्यूट से ट्रेनिंग ली. उन्होंने नेशनल लेवल पर बास्केटबॉल भी खेला है. प्रतिभा की धनी हैं उर्वशी रौतेला.

कई ब्यूटी पेजेंट जीत चुकी हैं उर्वशी रौतेला

उर्वशी ने कई ब्यूटी पेजेंट जीता है, जैसे वह साल 2011 में 'मिस टूरिज्म क्वीन ऑफ द ईयर' बनीं. इसके अलावा वह 'मिस एशियन सुपरमॉडल' टाइटल से नवाजा गया था. साल 2015 में मिस डीवा' और 'मिस यूनिवर्स इंडिया' के खिताब अपने नाम कर चुकी हैं. उन्होंने 'उर्वशी रौतेला फाउंडेशन' भी खोला है जिसके तहत वह लोगों को शिक्षा और सेहत संबधी मामलों में हेल्प करती हैं.

