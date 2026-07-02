UPTET 2026 Exam Live Update: उत्तर प्रदेश में आज से शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी)-2026 शुरू हो रही है. 60 जिलों के 955 केंद्रों पर दो से चार जुलाई तक ये परीक्षा होगी, जिसमें लगभग 20 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुताबिक उच्च प्राथमिक स्तर के उम्मीदवार दो जुलाई को दोनों पालियों में और तीन जुलाई को पहली पाली में परीक्षा देंगे. जबकि प्राथमिक स्तर के उम्मीदवार 3 जुलाई को दूसरी पाली में और 4 जुलाई को पहली पाली में परीक्षा देंगे. बता दें कि यूपी टीईटी प्रदेश में प्राथमिक (कक्षा एक से पांच) और उच्चतर प्राथमिक (कक्षा छह से आठ) स्कूलों में टीचर के तौर पर नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी पात्रता है.

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