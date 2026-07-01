शिक्षकों को स्पेशल छुट्टी और दूसरे राज्यों से आने वालों को रहने की जगह, UP TET के लिए क्या हैं तैयारियां?

UPTET 2026 Exam: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 का आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई तक किया जाना है. परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं. खास बात यह है कि दूसरे राज्यों से परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों के लिए ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को सुविधा

परीक्षा में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं. ऐसे अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय स्तर पर आवास और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है. प्रशासन का उद्देश्य है कि दूर-दराज से आने वाले परीक्षार्थियों को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिल सके.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

UPTET 2026 के दौरान परीक्षा केंद्रों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी. हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन और अन्य सुरक्षा उपाय किए जाएंगे ताकि नकल या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके. परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी सतर्क रहेंगे.

तीन दिनों तक चलेगी परीक्षा

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को किया जाएगा. परीक्षा विभिन्न शिफ्टों में आयोजित होगी. प्रदेशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे. इस बार भी प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) स्तर के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है.

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश

- परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें.

- एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाएं.

- प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन या स्मार्टवॉच परीक्षा केंद्र में न ले जाएं.

समय पर पहुंचे

प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचें. दूसरे राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई गई आवासीय सुविधाओं का लाभ लेने के लिए संबंधित जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.

शिक्षकों को विशेष अवकाश

उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा देने वाले कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षक इस बार टीईटी एग्‍जाम में शामिल हो रहे हैं.