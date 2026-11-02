UPSSSC PET 2026 की Answer-Key जारी, लाखों अभ्यर्थी अब जांच सकेंगे अपना स्कोर

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. आयोग ने परीक्षा की तारीख और शिफ्ट के हिसाब से सभी मास्टर सेट की आंसर-की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है. इससे लाखों अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद अपने उत्तरों का मिलान करने और संभावित परिणाम का अनुमान लगाने का अवसर मिलेगा.

तीन अलग-अलग दिनों में हुई थी परीक्षा

PET 2026 का आयोजन राज्य के 60 जिलों में किया गया था. परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को आयोजित हुई. हर दिन परीक्षा दो शिफ्टों में कराई गई ताकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को व्यवस्थित तरीके से परीक्षा में शामिल कराया जा सके. अब आयोग ने इन तीनों दिनों की पहली और दूसरी शिफ्ट की अलग-अलग आंसर-की जारी कर दी है. उम्मीदवार अपनी परीक्षा की तारीख और शिफ्ट के अनुसार संबंधित आंसर-की देख सकते हैं.

8 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी आंसर-की

आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रोविजनल आंसर-की 8 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय के भीतर वेबसाइट पर जाकर अपने प्रश्नपत्र और उत्तरों का मिलान कर लें. इस प्रक्रिया से उम्मीदवारों को यह समझने में मदद मिलेगी कि परीक्षा में उनका प्रदर्शन कैसा रहा और उनके संभावित अंक कितने हो सकते हैं.

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को मिलेगा बल

भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए परीक्षा के बाद शिफ्टवार आंसर-की जारी करना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे अभ्यर्थियों के मन में किसी भी तरह की शंका को दूर करने में मदद मिलती है और पूरी प्रक्रिया अधिक खुली और विश्वसनीय बनती है.

योगी सरकार की पारदर्शिता पर जोर

उत्तर प्रदेश में हाल के वर्षों में भर्ती परीक्षाओं को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है. परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी समय पर उपलब्ध कराने और उम्मीदवारों को हर चरण में अपडेट रखने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं.

PET 2026 की प्रोविजनल आंसर-की निर्धारित समय के भीतर जारी किया जाना भी इसी प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है. इससे अभ्यर्थियों को समय पर जानकारी मिलने के साथ भर्ती प्रक्रिया में विश्वास और मजबूत होगा.

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