UPSC इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, मेन्स पास करने वालों की मिलेगी मदद

UPSC Interview Question 2026: हर साल लाखों उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होते हैं. लेकिन कुछ ही उम्मीदवार इस परीक्षा में पास हो पाते हैं. इस परीक्षा को पास करने के लिए आपके पास बौद्धिक ज्ञान भी होना चाहिए. ये परीक्षा तीन चरणों में होती है, प्री, मेन्स और इंटरव्यू पास करना होता है. कई उम्मीदवार मेन्स तक पहुंच जाते हैं लेकिन इंटरव्यू नहीं दे पाते, कोई प्री के बाद मेन्स नहीं निकाल पाते है. मेन्स परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए इंटरव्य के सवालों के बारे में सर्च करना आम है.

लेकिन ये कहना काफी मुश्किल है कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं. हां लेकिन आप ये पता जरूर लगा सकते हैं कि किस टाइप के सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं.यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (UPSC Civil Services Examination) का इंटरव्यू, जिसे आधिकारिक तौर पर पर्सनल टेस्ट(Personality Test) कहा जाता है, ज्ञान की नहीं, बल्कि उम्मीदवार के पर्सनल दृष्टिकोण (Attitude), मानसिक क्षमता और सामाजिक गुणों की परख करता है. यहां पूछे जाने वाले सवाल सीधे अकादमिक ज्ञान पर आधारित न होकर उम्मीदवार के पूरे व्यक्तित्व को टटोलते हैं.

इस टाइप के सवाल पुछे जाते हैं

ये सवाल देश और दुनिया में चल रही जरूरी घटनाओं पर उम्मीदवार के विश्लेषणात्मक कौशल (Analytical Skills) और राय को चेक करते हैं. वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में पूछा जाता है.

उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं."क्या आप मानते हैं कि भारत को अपनी आबादी को स्थिर करने के लिए चीन की 'वन चाइल्ड पॉलिसी' जैसा कुछ अपनाना चाहिए?" या "इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का रुख क्या होना चाहिए?" बोर्ड यह जानना चाहता है कि आप संतुलित दृष्टिकोण कैसे रखते हैं।

इन सवालों को पूछने का उद्देश्य तनाव में आपकी निर्णय लेने की क्षमता (Decision-Making) और नैतिकता (Ethics) को परखना होता है. आपको एक प्रशासनिक परिस्थिति में डाल दिया जाता हैय

उदाहरण के लिए ऐसे समझें "आप एक जिलाधिकारी हैं और आपके जिले में सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है। आपकी पहली तीन कार्रवाई क्या होंगी?"

