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IES पूजा मीणा की पीली लूगड़ी में देसी लुक की फोटो वायरल, UPSC ईएसई में हास‍िल की AIR 81

IES पूजा मीणा ने UPSC 2022 में 81 रैंक हास‍िल की थी. इंस्‍टाग्राम पर उन्‍होंने मीणा समाज की पारंपरिक 'पीली लूगड़ी' में तसवीरें शेयर की हैं. उनका देसी अंदाज वायरल हो रहा है.

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IES पूजा मीणा की पीली लूगड़ी में देसी लुक की फोटो वायरल, UPSC ईएसई में हास‍िल की AIR 81
पूजा मीणा भारतीय इंजीन‍ियर‍िंग सेवा की चर्चित अध‍िकारी हैं.
  • पूजा मीणा ने संघ लोक सेवा आयोग की इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 81वीं रैंक हासिल की है
  • उन्होंने पारंपरिक पीली लूगड़ी-घाघरा पहनकर अपनी लोक संस्कृति और मीणा समाज के प्रति सम्मान व्यक्त किया है
  • पूजा मीणा की पारंपरिक पोशाक में तस्वीरें सोशल मीडिया पर 10 सितंबर को साझा की गईं और खूब पसंद की जा रही हैं
पूजा मीणा को वर्तमान में किस विभाग या मंत्रालय में तैनाती मिली है?

संघ लोक सेवा आयोग की इंजीन‍ियर‍िंग सर्विसेज परीक्षा में अख‍िल भारतीय स्‍तर 81वीं रैंक हास‍िल करने वालीं पूजा मीणा फ‍िर सुर्खियों में हैं. भारतीय इंजीन‍ियर‍िंग सेवा की अध‍िकारी पूजा मीणा ने पारंपर‍िक पोशाक में बेहद खूबसूरत तस्‍वीरें शेयर की हैं. तस्‍वीरों में वे मीणा समाज की सबसे लोकप्रिय और लोक परंपरा का प्रतीक माने जाने वाली पीली लूगड़ी (चूनड़ी)-घाघरा में बेहद सादगीपूर्ण और आकर्षक अंदाज में नजर आ रही हैं. 

आईईएस अफसर पूजा मीणा ने 10 स‍ितंबर को इंस्‍टाग्राम पर पीली लूगड़ी वाली तस्‍वीरें शेयर करते हुए उनके कैप्‍शन में The sky, casually stealing the spotlight🫰 ल‍िखा है. उनकी तस्‍वीरें खूब पसंद की जा रही हैं. उन्‍होंने तस्‍वीरों के जर‍िए अपने समाज की लोक संस्कृति के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त किया है.  

upsc ese officer pooja meena peeli lugdi traditional look photos

आईईएस अध‍िकारी पूजा मीणा की पीली लूगड़ी वाली तस्‍वीरों को खूब पसंद क‍िया जा रहा है. 

पूजा मीणा की सक्‍सेस स्‍टोरी

यूपीएससी पास करने के बाद पूजा मीणा ने अपनी सक्‍सेस स्‍टोरी शेयर करते हुए बताया था क‍ि वो द‍िल्‍ली में रहती हैं. दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से साल 2020 में स‍िव‍िल इंजीनियरिंग की ड‍िग्री प्राप्‍त की थी. 

pooja meena peeli lugdi traditional look photos

पूजा मीणा को दूसरे प्रयास में सफलता म‍िली

पहले प्रयास में असफल रहीं

इंजीन‍ियर‍िंग करने के बाद पूजा मीणा ने भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की. साल 2021 में पहले प्रयास में असफल रहीं. दूसरे प्रयास में सफलता म‍िली.

कम‍ियों को दूर करके पाई सफलता

पूजा मीणा ने बताया क‍ि उन्‍होंने अपनी पहले प्रयास में असफल रहने पर अपनी कम‍ियों को जाना और उनमें सुधार क‍िए. पता चला क‍ि पहले प्रयास में उन्‍होंने कोई टेस्‍ट नहीं द‍िया था. बार-बार रीवाइज क‍िया था. जरूरत से ज्‍यादा पढ ल‍िया था.  

upsc ies officer pooja meena peeli lugdi traditional look photos

पूजा मीणा ने भारतीय इंजीन‍ियर‍िंंग सेवा परीक्षा में 81वीं रैंक हास‍िल की.  

खुद पर भरोसा जरूरी

दूसरे प्रयास में पूजा मीणा ने ये गलत‍ियां नहीं की और नतीजा यह रहा क‍ि पूरे भारत में उन्‍हें आईईएस में 81वां स्‍थान म‍िला. पूजा मीणा कहती है क‍ि हर परीक्षा के ल‍िए टेस्‍ट सीरीज बहुत जरूरी है. साथ ही खुद की तैयारी पर भरोसा रखना भी उतना ही आवश्‍यक है.    



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