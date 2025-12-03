UPSC CSE Interview Date 2025: यूपीएससी इंटरव्यू शेड्यूल जारी, यहां देखें फुल डिटेल्स

UPSC CSE Interview Date 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने मेन्स परीक्षा में पास होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है. आयोग ने इंटरव्यू राउंड का जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है. मेन्स परीक्षा का परिणाम 11 नवंबर 2025 को घोषित किया गया था, और अब सफल उम्मीदवारों को फाइनल फेज यानी व्यक्तित्व परीक्षण (Personality Test) के लिए बुलाया गया है.

इंटरव्यू राउंड की शुरुआत- 8 दिसंबर, 2025 (सोमवार)

इंटरव्यू राउंड की आखिरी तारीख-19 दिसंबर, 2025

इतने उम्मीदवार देंगे इंटरव्यू-649 उम्मीदवारों के रोल नंबर और इंटरव्यू की जानकारी दी गई है.

UPSC Interview Full Details

ऐसे चेक करें अपना इंटरव्यू शेड्यूल

सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर, आपको "इंटरव्यू" टैब पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको (Interview Schedule) लिंक पर क्लिक करें.

अब आपको “Civil Services (Main) Examination, 2025 Interview Schedule” टॉप वाले लिंक पर क्लिक करें.

आपकी स्क्रीन पर एक PDF फाइल खुल जाएगी, जिसमें रोल नंबर के अनुसार इंटरव्यू की तारीख और सत्र की जानकारी दी गई है.

रिपोर्टिंग टाइम और सेशन

रिपोर्टिंग का समय सुबह 9:00 बजे है,

रिपोर्टिंग का समय दोपहर 1:00 बजे है.

इंटरव्यू के दिन ये डॉक्यूमेंट्स जरूर ले जाएं

पात्रता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र.

शैक्षणिक योग्यता (10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन आदि) के मूल प्रमाण पत्र.

आरक्षण कैटेगरी (SC/ST/OBC) से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या दिव्यांगता (PwBD) प्रमाण पत्र (यदि लागू हो).

अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसकी जानकारी आयोग ने आपके E-Summon Letter में किया हो.

