UPSC इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं ये पांच सवाल, मेन्स रिजल्ट के बाद जरूर जान लीजिए ये बात

UPSC Mains Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग की ओर से UPSC मेन्स 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होंगे. UPSC सिविल सेवा परीक्षा का इंटरव्यू या 'पर्सनालिटी टेस्ट' (Personality Test) मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद आयोजित होता है. इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवार इंटरव्यू की तैयारी में लग चुके हैं. लेकिन इंटरव्यू में क्या सवाल पुछा जाएगा ये कहना काफी मुश्किल होगा.लेकिन सवाल के पैटर्न को समझकर आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं.

मेन्स रिजल्ट के बाद, उम्मीदवारों को इन पांच तरह के सवालों के लिए ज़रूर तैयार रहना चाहिए

'अपने बारे में बताइए' (Tell me about yourself)

यह इंटरव्यू का सबसे आम और पहला सवाल होता है, लेकिन इसका उद्देश्य आपके आवेदन पत्र (DAF - Detailed Application Form) की जानकारी दोहराना नहीं है.

उम्मीदवार को सहज महसूस कराना और यह देखना कि आप खुद को कितनी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ पेश करते हैं.

आपके 'DAF' (Detailed Application Form) से जुड़े सवाल

DAF आपके इंटरव्यू का आधार होता है. इंटरव्यू बोर्ड के पास DAF की एक कॉपी होती है और अधिकांश सवाल इसी से निकलते हैं.

करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे

UPSC एक ऐसा अधिकारी चुनना चाहता है जो देश-दुनिया के हालात से अवगत हो और उन पर संतुलित राय रखता हो.

बोर्ड को उनके वर्तमान मामलों की समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और किसी मुद्दे के अलग-अलग पक्षों को समझने की क्षमता का आकलन करना है. पिछले 6-12 महीनों के राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख मुद्दों (जैसे आर्थिक सुधार, पर्यावरण नीति, विदेश नीति, सामाजिक योजनाएं) पर पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में अपनी राय तैयार करें. आपकी राय तथ्यों पर आधारित और बैलेंड्स होनी चाहिए.

'क्यों बनना चाहते हैं सिविल सेवक?'

अक्सर ऐसे सवाल आपने कई मॉक इंटव्यू में भी देखा होगा. इस सवाल को पूछने का मकसद कवेल उम्मीदवारों की इमानदारी को परखना होता है. अपनी वास्तविक कारण को बताते हुए आप इसे समाज सेवा से जोड़कर आंसर तैयार कर सकते हैं

'हाइपोथेटिकल/सिचुएशनल सवाल' (Situational Questions)

बोर्ड के मेंमर आपसे सिचुएशनल सवाल कर सकते हैं, जिसमें वे किसी भी परिस्थिति में आपको खड़ा कर आपसे आपके जवाब जानना चाहेंगे. आपका निणर्य क्षमता को परखने की कोशिश करते हैं. ऐसे में आप अपने समझ और परिस्थिति को समझते हुए आपके पास जो पावर होगी उसका इस्तेमाल करते हुए जवाब दें.

अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं जानते होंगे तो विनम्रता से स्वीकार करें कि आपको जानकारी नहीं है. ज्ञान से ज्यादा आपके व्यक्तित्व को देखा जाता है.

