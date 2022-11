UP NEET UG Counselling 2022: मॉप-अप राउंड शेड्यूल रिवाइज्ड, जानें किस दिन क्या होगा?

UP NEET UG Counselling 2022: मॉप-अप राउंड शेड्यूल रिवाइज्ड

UP NEET UG Counselling 2022: यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के मॉप- अप राउंड के संबंध में नया अपडेट आया है. इस नए अपडेट के मुताबित शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश (Directorate of Education, Uttar Pradesh) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, पोस्टग्रेजुएट (UP NEET PG 2022) के लिए काउंसलिंग की तारीखों में संशोधन किया है. यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के मॉप-अप राउंड की संशोधित तिथियां यूपी नीट (UP NEET) की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई हैं. मॉप-अप राउंड के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- upneet.gov.in पर संशोधित शेड्यूल देख सकते हैं. नीट पीजी 2022 संशोधित शेड्यूल (NEET PG 2022 revised schedule )के अनुसार, मेरिट सूची 21 नवंबर, 2022 को जारी की जाएगी. उम्मीदवार 22 नवंबर से 24 नवंबर तक मेरिट सूची (merit list) के खिलाफ विकल्प जमा कर सकते हैं.