यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की डेटशीट में किया ये बदलाव, तुरंत चेक करें नया टाइम टेबल

UP Board Datesheet Change: 10वीं और 12वीं की हिंदी की परीक्षा पहले एक ही पाली में करवाई जा रही थी, जिसे अब बदल दिया गया है, इसके अलावा एक और सब्जेक्ट की डेट बदली गई है.

UP Board Exam: यूपी बोर्ड ने किया बदलाव

UP Board Exam Datesheet: यूपी बोर्ड की डेटशीट में अचानक बदलाव किया गया है, बोर्ड की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है. यूपी बोर्ड ने 5 नवंबर को डेटशीट जारी की थी, जिसमें 10वीं और 12वीं की हिंदी की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होनी थी. अब इस फैसले को बदला गया है और डेटशीट में बदलाव किया गया है. बोर्ड के मुताबिक अब 10वीं और 12वीं की हिंदी परीक्षा अलग-अलग पाली में आयोजित होगी. इसके अलावा 12वीं के संस्कृत के एग्जाम की डेट भी बदली गई है. 

कब होनी थी परीक्षा?

बोर्ड की तरफ से पहले जारी की गई डेटशीट में 18 फरवरी 2026 को हिंदी की सामान्य परीक्षा होनी थी. एक ही पाली में होने वाली परीक्षा में करीब 43 लाख छात्रों के एक साथ शामिल होने के चलते इसे बदल दिया गया है. अब नई डेटशीट के मुताबिक 18 फरवरी 2026 को 10वीं की हिंदी एवं प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा पहली पाली में और दूसरी पाली में 12वीं की हिंदी और सामान्य हिंदी की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी. 

संस्कृत की परीक्षा में भी बदलाव

यूपी बोर्ड की तरफ से हिंदी के अलावा संस्कृत विषय की परीक्षा की तारीख में भी बदलाव किया गया है. इंटरमीडिएट की ये परीक्षा पहले 20 फरवरी 2026 को पहली पाली में होनी थी, लेकिन दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा थी. ऐसे में उन छात्रों के लिए परेशानी होती, जिन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी, दोनों विषय लिए हैं. उन्हें लगातार एक ही दिन में दो परीक्षाएं देनी पड़तीं, इसीलिए परीक्षा की तारीख बदल दी गई है. 12वीं की संस्कृत की परीक्षा अब 12 मार्च 2026 को दूसरी पाली में आयोजित होगी. 

यहां से डाउनलोड करें नई डेटशीट

जिन छात्रों ने पुरानी डेटशीट डाउनलोड की है, वो अब इस लिंक से नई डेटशीट को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर भी नया टाइम टेबल देखा जा सकता है. 

