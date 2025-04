UP Board Result 2025: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 कल दोपहर 12:30 बजे जारी होगा, SMS और डिजिलॉकर के जरिए ऐसे चेक करें स्कोर

How to Check UP Board Class 10th, 12th Score Via SMS & DigiLocker: यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार अगले 16 घंटों के बाद खत्म होने वाला है. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2025 की तारीख और समय बता दी है. यूपी बोर्ड 10वीं यानी हाईस्कूल और 12वीं यानी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे कल यानी 25 अप्रैल 2025 को आधिकारिक तौर पर जारी किए जाएंगे. छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in और NDTV के https://ndtv.in/education/results पेज से अपने रिजल्ट चेक कर सकेंगे. वहीं पहली बार छात्रों को डिजिलॉकर (DigiLocker) के जरिए डिजिटल मार्कशीट (Digital Marksheet) मिलेगी.

UP Board Result 2025: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट कल होगा घोषित, डायरेक्ट इस लिंक से करें चेक

यूपी बोर्ड ने रिजल्ट तारीख को लेकर जो नोटिस जारी किया है, उसमें बताया कि यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर परीक्षाफल को यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और डिजिलॉकर (Digilocker) की वेबसाइट www.results.digilocker.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे. छात्र अपने रोल नंबर के जरिए आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

SMS से यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें | How to check UP Board Result 2025 by SMS?

सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस एप्लीकेशन खोलें.

अब UP10/12 रोल नंबर टाइप करें.

अपना रोल नंबर डालने के बाद मैसेज को 56263 पर भेजें.

यूपी बोर्ड 10वीं या 12वीं का रिजल्ट 2025 एसएमएस के जरिए आपके सेल फोन पर भेजा जाएगा.

Digilocker पर यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें ( How to check UP Board 10th, 12th Result 2025 on Digilocker?)

सबसे पहले digilocker.gov.in पर जाएं. अगर आपके पास Digilocker अकाउंट है, तो अपना मोबाइल नंबर और सिक्योरिटी पिन डालकर लॉग इन करें. अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, तो नया अकाउंट बनाएं. इसके लिए आपको अपने आधार नंबर की जरूरत होगी. लॉग इन करने के बाद अपने अकाउंट के डैशबोर्ड पर जाएं. 10वीं या 12वीं की मार्कशीट देखने के लिए SSC Marksheet ऑप्शन चुनें. इसके बाद “UP State Board of High School and Intermediate Examination” चुनें. अब अपना रोल नंबर डालें और ड्रॉपडाउन मेन्यू से सही साल (2025) चुनें. 10वीं, 12वीं की मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी. अब मार्कशीट को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें.

पूरे 12 दिन चला कॉपी चेकिंग का काम

यूपी बोर्ड 10वीं यानी हाईस्कूल और 12वीं यानी इंटर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य 19 मार्च से 2 अप्रैल तक पूरा कर लिया गया था. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 261 केंद्रों पर किया गया था. यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के नतीजे 25 अप्रैल को जारी होंगे. छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर देख सकते हैं और अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी बोर्ड ने छात्रों के लिए डिजिटल मार्कशीट डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराने का फैसला किया है. यूपी बोर्ड ने 10वीं, 12वीं रिजल्ट की तारीख और समय की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी पोस्ट की है-

