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UGC के नए नियमों के खिलाफ आगरा में फिर तेज हुआ आंदोलन, 20 सितंबर को कलेक्ट्रेट घेरने का ऐलान

UGC के नए नियमों के विरोध में आगरा में आंदोलन तेज हो गया है. यूजीसी मुक्ति मोर्चा ने 20 सितंबर को कलेक्ट्रेट घेरने का ऐलान किया है. मूड़ी चौराहे पर प्रदर्शनकारियों की गतिविधियां बढ़ीं, पुलिस और PAC तैनात.

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UGC के नए नियमों के खिलाफ आगरा में फिर तेज हुआ आंदोलन, 20 सितंबर को कलेक्ट्रेट घेरने का ऐलान
प्रदर्शन को लेकर प्रशासन और पुलिस दोनों अलर्ट मोड में हैं.

Protesr Against UGC Bill :  यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों के विरोध में आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है. आगरा में रविवार सुबह से ही प्रदर्शनकारियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं और आंदोलनकारी संगठन 'यूजीसी मुक्ति मोर्चा' ने 20 सितंबर को जिला मुख्यालय (कलेक्ट्रेट) का घेराव करने का ऐलान किया है. संगठन का दावा है कि इस प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हो सकते हैं.

रविवार सुबह से खंदौली थाना क्षेत्र के मूड़ी चौराहे के पास हलचल बढ़ती दिखाई दी. प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आंदोलनकारियों के ट्रैक्टर भी मौके पर पहुंचने शुरू हो गए हैं. बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. इसके साथ ही प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) को भी बुलाया गया है.  

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