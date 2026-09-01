UGC का बड़ा अपडेट, Online और Distance Courses की मान्यता पाने के लिए 15 सितंबर तक मांगे आवेदन, ऐसे करें अप्लाई

UGC Recognition 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने एकेडेमिक सेशन 2026-27 के लिए Open and Distance Learning (ODL) और Online Mode में कोर्स चलाने की मान्यता के लिए नए आवेदन आमंत्रित मांगें हैं. यह मान्यता उन कार्यक्रमों के लिए होगी जिनका सेशन जनवरी-फरवरी 2027 से शुरू होगा.

UGC की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, हायर एजुकेशन के लिए योग्य संस्थान UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 तथा उसके संशोधनों के तहत आवेदन कर सकते हैं. साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन होगी.

कब से शुरू है आवेदन

नोटिस के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन विंडो 01 सितंबर 2026 से 15 सितंबर 2026 तक ओपन रहेगी. इच्छुक संस्थान UGC DEB की आधिकारिक वेबसाइट https://deb.ugc.ac.in/ पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं. वहीं, मूल शपथपत्र (Affidavit) और आवश्यक संलग्नकों की हार्ड कॉपी जमा करने की लास्ट डेट 25 सितंबर 2026 निश्चित की गई है.

कहां पर भेजना होगा आवेदन

हार्ड कॉपी को Joint Secretary, Distance Education Bureau, UGC, 35 Feroze Shah Road, New Delhi-110001 के पते पर भेजना होगा. UGC ने संस्थानों से आवेदन शुल्क, दिशा-निर्देश और अन्य अपडेट के लिए नियमित रूप से DEB पोर्टल देखने की सलाह दी है.

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल आवेदन जमा कर देने से किसी संस्थान को खुद ब खुद मान्यता नहीं मिल जाएगी. सभी आवेदनों की जांच UGC द्वारा निश्चित मानकों और विनियमों के आधार पर की जाएगी. वैरिफिकेशन प्रोसेस पूरी होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

नोटिस में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने के पात्र संस्थानों तथा ODL कार्यक्रमों की अनुमति प्राप्त Category-I संस्थानों के लिए आवेदन पोर्टल पूरे साल उपलब्ध रहता है. हालांकि, जनवरी-फरवरी 2027 सत्र से कार्यक्रम शुरू करने की मान्यता के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन करना जरूरी होगा.

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