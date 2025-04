TS SSC Class 10th Result: BSE तेलंगाना बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज दोपहर 2.15 बजे, Direct Link 

TS SSC Class 10 Results 2025: तेलंगाना बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे जारी किया जाना था. लेकिन ताजा अपडेट के अनुसार टीएस एसएससी कक्षा 10वीं रिजल्ट की घोषणा में थोड़ी देरी होगी. तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (BSE Telangana) अब टीएस एसएससी कक्षा 10वीं के नतीजे 1 बजे की जगह दोपहर 2.15 बजे जारी करेगा. बोर्ड ने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल से शेयर कीं. TS SSC Class 10 Results 2025: डायरेक्ट लिंक

जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bse.telangana.gov.in के साथ-साथ टीएस एसएससी रिजल्ट NDTV के https://ndtv.in/education/results पेज पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इस पेज पर छात्र को अपना नाम, रोल नंबर सहित बेसिक जानकारी दर्ज करनी होगी. साल एसएससी परीक्षा में 5 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हुए थे. पिछले साल कुल पास प्रतिशत 90% से ज़्यादा था.

तेलंगाना बोर्ड एसएससी यानी कक्षा 10वीं की परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में 100 में से कम से कम 35 अंक प्राप्त करने होंगे. वहीं सेकेंड लैंग्वेज के पेपर में 100 में से कम से कम 20 अंक आना चाहिए.

