भारतीय छात्रों के लिए रशियन स्कॉलरशिप: बिना एंट्रेंस एग्जाम मिलेगा एडमिशन! जानें पूरी प्रोसेस

भारतीय छात्रों के लिए Russian Scholarship 2026-27 का नया अवसर खुला है. इस स्कीम में No Entrance Exam Admission मिलेगा और छात्र Study in Russia for Indians के तहत मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कज़ान सहित कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं.

Russian Scholarship 2026-27: भारतीय स्टूडेंट्स के लिए रशियन स्कॉलरशिप का नया अवसर खुला है. 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए रूस ने अपने सरकारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन शुरू कर दी है. खास बात यह है कि इस स्कॉलरशिप के लिए किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा. भारतीय छात्रों को रूस की कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का मौका मिलेगा, जिससे उच्च शिक्षा के लिए उनके सामने एक बड़ा विकल्प खुल गया है.

स्कॉलरशिप का दायरा

रशियन फेडरेशन की यह स्कीम छात्रों को मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कज़ान, व्लादिवोस्तोक, कैलिनिनग्राद और अन्य शहरों की यूनिवर्सिटी में पढ़ने की अनुमति देती है. केवल लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और MGIMO को इसमें शामिल नहीं किया गया है. आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट education-in-russia.com उपलब्ध है.

भारतीय छात्रों की मौजूदगी

रूस भारतीय छात्रों के लिए पहले से ही एक लोकप्रिय जगह है. वर्तमान में 27,000 से अधिक भारतीय छात्र रूसी यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं. यह आंकड़ा बताता है कि भारतीय युवाओं के बीच रूस की शिक्षा प्रणाली को लेकर भरोसा और आकर्षण लगातार बढ़ रहा है.

उपलब्ध कोर्स

इस स्कॉलरशिप में बैचलर, स्पेशलिस्ट, मास्टर, MPhil और एडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल हैं. छात्र मेडिसिन, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, मैथेमेटिक्स, सोशल साइंसेज, एविएशन, स्पेस स्टडीज़, स्पोर्ट्स और आर्ट्स जैसे कई क्षेत्रों में से कोर्स चुन सकते हैं.

भाषा और सुविधा

रूस ने स्पष्ट किया है कि कई कोर्स, खासकर मेडिसिन, इंग्लिश में ऑफर किए जाएंगे. इससे छात्रों को रशियन भाषा जानने की अनिवार्यता नहीं रहेगी. जो छात्र रशियन सीखना चाहते हैं, वे अपनी डिग्री शुरू करने से पहले एक साल का भाषा प्रशिक्षण प्रोग्राम कर सकते हैं.

ग्लोबल रैंकिंग में रूसी यूनिवर्सिटी

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कई रूसी संस्थान शामिल हैं. इनमें लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी (105), बाउमन मॉस्को स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी (320), RUDN यूनिवर्सिटी (367), सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी (375), HSE यूनिवर्सिटी (440), कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी (450) और अन्य संस्थान शामिल हैं. ये यूनिवर्सिटी रिसर्च और प्रोफेशनल प्रोग्राम का बेहतरीन मिश्रण पेश करती हैं.

सिलेक्शन प्रोसेस

इस स्कॉलरशिप में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा. उम्मीदवारों का चयन उनके पिछले शैक्षणिक स्कोर और पोर्टफोलियो के आधार पर किया जाएगा. पोर्टफोलियो में रिसर्च पेपर, रिकमेंडेशन लेटर, प्रतियोगिता और ओलंपियाड के सर्टिफिकेट शामिल हो सकते हैं. छात्र अधिकतम छह यूनिवर्सिटी को अपनी पसंद के क्रम में चुन सकते हैं.

आवेदन की स्टेज

स्कॉलरशिप प्रक्रिया दो चरणों में होगी. पहला चरण 15 जनवरी तक चलेगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शुरुआती शॉर्टलिस्टिंग होगी. दूसरे चरण में रूस की साइंस और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर छात्रों को सीट अलॉट करेगी और वीज़ा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जारी करेगी.

बढ़ती दिलचस्पी

ज्यादा से ज्यादा भारतीय छात्र इंटरनेशनल हायर एजुकेशन विकल्प तलाश रहे हैं. ऐसे में 2026-27 सत्र के लिए रूस का यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम भारतीय युवाओं के बीच बड़ी दिलचस्पी पैदा करने वाला है.

